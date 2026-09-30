У лаврова заявили, що посланець Ватикану обговорив ситуацію в Олешках та відвідав військовополонених у росії

Кардинал Маттео Дзуппі

У середу Міністерство закордонних справ росії повідомило, що папський посланець кардинал Маттео Дзуппі обговорив гуманітарні питання, пов’язані з війною в Україні, під час переговорів із російськими посадовцями, а також відвідав українських військовополонених, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Триденні переговори Дзуппі збіглися в часі із закликом Папи Римського до росії та України сісти за стіл переговорів і обговорити шляхи завершення війни, що триває вже чотири роки. Понтифік також розкритикував лідерів держав, які, за його словами, "починають говорити про ядерну зброю та війни, що стають дедалі руйнівнішими".

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У МЗС зазначили, що Дзуппі зустрівся з помічником президента рф із зовнішньополітичних питань юрієм ушаковим та іншими російськими посадовцями, обговоривши перспективи врегулювання конфлікту й гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими та ситуацію з переміщеними дітьми.

Згідно із заявою, Дзуппі, який очолює Конференцію єпископів Італії, також обговорив умови життя в окупованому росією місті Олешки (Херсонська область України); за повідомленнями українських посадовців, минулими вихідними українські військові використовували там безпілотники для доставки їжі та ліків цивільному населенню.

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У заяві МЗС рф стверджується, що Україна нібито блокує всі спроби забезпечити мешканців міста необхідними ресурсами. Водночас українські посадовці заявляють, що російські війська перешкоджають людям виїхати з міста.

У відомстві повідомили, що Дзуппі отримав дозвіл відвідати військовополонених і "мав змогу особисто поспілкуватися з українцями та на власні очі переконатися, що росія суворо дотримується всіх відповідних гуманітарних стандартів".

Зазначається, що цей візит "підтвердив конструктивний і регулярний характер діалогу між росією та Ватиканом, а також готовність обох сторін продовжувати співпрацю з гуманітарних питань".

Попередній візит Дзуппі до москви відбувся в жовтні 2024 року; тоді обговорювалися перспективи завершення війни, розпочатої внаслідок вторгнення росії в сусідню країну у 2022 році.

Дзуппі також провів переговори в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.