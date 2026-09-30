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У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засідань

Київ • УНН

 • 12289 перегляди

На вересень суд запланував 13 засідань у справі про медичну недбалість лікарів Odrex. Однак клопотання про відкладення засідань, заяви про відвід судді та неявки учасників процесу знову загальмували розгляд.

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засідань

На вересень у справі лікарів Odrex суд призначив одразу 13 засідань - графік, який мав дозволити просунутися у дослідженні доказів і перейти до заслуховування медичного експерта. Однак майже половина слухань не відбулися або були перенесені: причинами ставали клопотання про відкладення, заяви про відвід судді, неявки учасників процесу та технічні обставини. У підсумку ключового експерта суд у вересні так і не заслухав, пише УНН.

Деталі

Київський районний суд Одеси продовжує судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням лікарів Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежному виконанні медичним працівником професійних обов’язків. Їхні дії чи бездіяльність, за версією слідства, могли спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана.

Процес загальмувався через клопотання сторони захисту про відкладення засідань, заяви про відвід судді та неявки обвинувачених. Із 13 засідань, призначених на вересень, шість відбулися. Ще у семи випадках засідання було перенесене або суд не зміг перейти до розгляду справи по суті.

Серія зривів уже отримала реакцію самого суду. Після того як адвокати Русакова два засідання поспіль просили відкласти слухання через участь в інших процесах, головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини їхньої неявки неповажними та повідомив, що направить інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Чи є в діях захисників дисциплінарний проступок, тепер має оцінити комісія.

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Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников раніше пояснював УНН, якщо неявки або клопотання адвокатів системно блокують рух справи, суд не може обмежуватися фіксацією чергового перенесення. Забезпечення розгляду у розумні строки є обов’язком самого суду, тому головуючий має реагувати на можливе затягування процесу.

На системність таких неявок звертав увагу і тимчасово виконуючий обов’язки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Андрій Місяць.

Сукупність неявок може свідчити не про випадкове порушення, а про певну модель поведінки адвоката та його недобросовісне ставлення до професійних обов’язків

- зазначив Місяць.

І це при тому, що суд ще з травня не може перейти до заслуховування медичного експерта. Він має проаналізувати медичну документацію, висновки експертиз, дотримання протоколів лікування та пояснити медичну складову можливого причинно-наслідкового зв’язку між діями лікарів і смертю Аднана Ківана. Остаточну оцінку доказам і питанням винуватості дає виключно суд.

Зазначимо, це вже друга спроба суду дійти до цього етапу. Минулого разу, у травні, коли експерт прибув до суду, захист Русакова порушив питання про зміну підсудності.

Регулярні клопотання адвокатів обвинувачених лікарів, які можуть виглядати як процесуальні маневри, мають значно ширший потенційний наслідок, ніж просто затягування процесу. Опитані УНН юристи не виключали, що сукупність таких дій може бути спрямована на сплив строків давності у справі. Якщо такий сценарій реалізується, обвинувачені лікарі можуть уникнути відповідальності, навіть якщо вона буде доведена судом першої інстанції.

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Євген Царенко

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