Ще один перенос у справі про медичну недбалість лікарів Odrex

Київський районний суд Одеси мав продовжити розгляд кримінального провадження щодо лікарів приватної клініки Odrex, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що могло призвести до смерті пацієнта Аднана Ківана. Однак чергове клопотання сторони захисту відтермінувало розгляд справи. Цього разу у засіданні не могла взяти участь адвокат обвинуваченої Марини Бєлоцерковської. Слухання перенесли на 18 вересня, повідомляє УНН.

Судовий розгляд цієї справи триває вже понад дев’ять місяців, однак значну частину цього часу процес фактично буксує. Неявки захисників, клопотання про перенесення засідань, відводи, спроба змінити підсудність та інші процесуальні дії раз за разом відтерміновують момент заслуховування медичного експерта. Саме він має "розставити крапки над і" та відповісти на питання про те, чи є між діями лікарів та смертю пацієнта причинно-наслідковий звʼязок, а також чи дотримувались вони стандартів лікування.

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Лише минулого тижня два засідання поспіль (10 та 11 вересня) не відбулися через клопотання адвокатів Віталія Русакова. Захисники повідомили, що в ці дні беруть участь в інших судових процесах.

Головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав причини неявки адвокатів Русакова неповажними та повідомив, що направить відповідну ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання щодо можливої дисциплінарної відповідальності захисників.

Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?

Так зване процесуальне затягування справи стороною захисту може бути спрямоване на сплив строків давності у кримінальному провадженні. В такому випадку, навіть якщо докази будуть підтверджувати провину лікарів - вони не понесуть за свої дії жодної відповідальності.

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