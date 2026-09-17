Зеленський заявив про ураження ярославського НПЗ та шести бортів на аеродромі у ростові

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі під час спільної операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було уражено ярославський НПЗ, один літак Ан-12, два Ан-26 і три гелікоптери у ростові. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Дякую нашим воїнам, які щодня роблять війну відчутною для росії. Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було ураження по ярославському НПЗ. Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у ростові – підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. Є хороші результати і в Чорному морі

Він відзначив, що Україна відповідає на агресію. "росія має обрати мир", - наголосив Президент.

У ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ росії - OSINT