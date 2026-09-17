До 18 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки рф

Фотограф УНН Андрій Ходьков

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 18 людей. Російські війська не припиняють завдавати ударів по столиці, містян закликають зважати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Уже 18 постраждалих у Києві. Ворог не припиняє атакувати столицю. Зважайте на сигнали повітряних тривог! Бережіть себе - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Дніпровському районі столиці внаслідок влучання під час ворожого обстрілу пошкоджено приміщення ліцею та фасад розташованого поруч житлового будинку.

Фотограф УНН Андрій Ходьков

Нагадаємо

Як раніше писав УНН унаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ 17 вересня кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед яких двоє дітей. У трьох районах столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та інфраструктуру, на місцях працюють профільні служби.