До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФ

Фотограф УНН Андрей Ходьков

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киев возросло до 18 человек. Российские войска не прекращают наносить удары по столице, горожан призывают обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Уже 18 пострадавших в Киеве. Враг не прекращает атаковать столицу. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги! Берегите себя - говорится в сообщении.

Дополнение

В Днепровском районе столицы в результате попадания во время вражеского обстрела повреждены помещения лицея и фасад расположенного рядом жилого дома.

Фотограф УНН Андрей Ходьков

Напомним

Как ранее писал УНН в результате ночной комбинированной атаки российских войск на Киев 17 сентября количество пострадавших возросло до 16 человек, среди которых двое детей. В трех районах столицы повреждены жилые дома, учебные заведения и инфраструктура, на местах работают профильные службы.