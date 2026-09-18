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Резолюцию по ядерной безопасности Украины поддержали 63 страны — Сибига

Киев • УНН

 • 2778 просмотра

МАГАТЭ приняло резолюцию, за которую проголосовали 63 страны. Документ требует демилитаризации ЗАЭС и восстановления контроля Украины над станцией.

Резолюцию по ядерной безопасности Украины поддержали 63 страны — Сибига

Резолюция по ядерной безопасности, защищённости и гарантиям в Украине, принятая во время 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, получила 63 голоса «за». Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, документ подтверждает фундаментальные принципы: ядерные безопасность и защищённость должны быть гарантированы, международное право соблюдено, несанкционированный военный и другой персонал России выведен с Запорожской атомной электростанции, а также восстановлен полный суверенный контроль Украины над объектом.

Я благодарен Канаде за её лидерство в продвижении резолюции и всем государствам — членам МАГАТЭ, которые её поддержали. Не менее важно, что 49 стран и Европейский Союз одобрили совместное заявление, в котором призывают к немедленному освобождению задержанного (украинского — ред.) персонала ЗАЭС. За этим требованием стоят реальные люди, чьи права Россия продолжает нарушать

— отметил Сибига.

Он подчеркнул, что действия России на ЗАЭС демонстрируют глубокое пренебрежение к ядерной безопасности.

«Оккупация и милитаризация ядерного объекта с одновременным задержанием и жестоким обращением со специалистами, ответственными за его безопасную эксплуатацию, создаёт риски, которые выходят далеко за пределы Украины. Такое пренебрежение к ядерной безопасности не может остаться без последствий. Россия должна нести ответственность за риски, которые она намеренно создаёт», — добавил глава украинского МИД.

Напомним

Германия выделит ещё €1 млн на безопасность украинских АЭС.

"Энергоатом" заявил о систематическом разрушении ядерной безопасности на ЗАЭС05.09.26, 20:44 • 10064 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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