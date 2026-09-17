Отставка генерал-майора Николука: в ОК «Восток» объяснили заявление командующего

Генерал-майор Виктор Николюк заявил о завершении работы на должности командующего Оперативного командования "Восток". Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

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Он возглавлял данное оперативное командование с апреля текущего года и руководил украинскими силами на ключевых участках фронта в Донецкой области.

Когда завершается важный этап в жизни или работе, в нашем обществе принято подводить итоги. Сегодня и я это сделаю за тот отрезок времени, в течение которого руководил Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским, Покровским направлениями фронта. В апреле, когда я возглавил это направление, ситуация там была очень сложной. Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. В связи с этим активная работа была организована по многим направлениям. Особое внимание, в частности, уделялось наращиванию инженерных заграждений и удержанию занятых на тот момент рубежей Силами обороны Украины - говорится в публикации Никол尚юка.

Позже в пресс-службе ОК "Восток" заявили, что Николюк завершил свою работу на должности командующего группировкой войск (сил) "Восток" и возвращается к исполнению обязанностей на штатной должности командующего оперативным командованием "Восток".

Ряд новостных изданий распространяет сообщение о том, что генерал-майор Виктор Николюк уходит с должности командующего оперативным командованием "Восток". Данная информация не соответствует действительности. Просим СМИ тщательно проверять информацию перед ее распространением - заявили в пресс-службе командования.

Напомним

Решение Президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военнослужащих и ветеранов.