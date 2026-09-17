Отставка генерал-майора Николука: в ОК «Восток» объяснили заявление командующего
Киев • УНН
Генерал-майор Николук сообщил о завершении работы в должности командующего ОК «Восток». Он возглавлял командование с апреля. Позже в командовании заявили, что Николук возвращается к исполнению обязанностей на штатной должности командующего оперативного командования «Восток».
Генерал-майор Виктор Николюк заявил о завершении работы на должности командующего Оперативного командования "Восток". Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Подробности
Он возглавлял данное оперативное командование с апреля текущего года и руководил украинскими силами на ключевых участках фронта в Донецкой области.
Когда завершается важный этап в жизни или работе, в нашем обществе принято подводить итоги. Сегодня и я это сделаю за тот отрезок времени, в течение которого руководил Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским, Покровским направлениями фронта. В апреле, когда я возглавил это направление, ситуация там была очень сложной. Уже происходили активные наступательные действия противника с инфильтрацией в наше межпозиционное пространство. В связи с этим активная работа была организована по многим направлениям. Особое внимание, в частности, уделялось наращиванию инженерных заграждений и удержанию занятых на тот момент рубежей Силами обороны Украины
Позже в пресс-службе ОК "Восток" заявили, что Николюк завершил свою работу на должности командующего группировкой войск (сил) "Восток" и возвращается к исполнению обязанностей на штатной должности командующего оперативным командованием "Восток".
Ряд новостных изданий распространяет сообщение о том, что генерал-майор Виктор Николюк уходит с должности командующего оперативным командованием "Восток". Данная информация не соответствует действительности. Просим СМИ тщательно проверять информацию перед ее распространением
Напомним
Решение Президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военнослужащих и ветеранов.