Відставка генерал-майора Ніколюка: у ОК "Схід" пояснили заяву командувача
Київ • УНН
Генерал-майор Ніколюк повідомив про завершення роботи на посаді командувача ОК "Схід". Він очолював командування з квітня. Згодом у командуванні заявили, що Ніколюк повертається до виконання обовʼязків на штатній посаді командувача оперативного командування “Схід”.
Генерал-майор Віктор Ніколюк заявив про завершення роботи на посаді командувача Оперативного командування "Схід". Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
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Він очолював дане оперативне командування з квітня поточного року і керував українськими силами на ключових ділянках фронту на Донеччині.
Коли завершується важливий етап в житті або роботі, в нашому суспільстві прийнято підбивати підсумки. Сьогодні і я це зроблю за той відтинок часу, який керував Словʼянським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямками фронту. В квітні, коли мною було очолено цей напрямок, ситуація там була дуже складна. Вже відбувалися активні наступальні дії противника із інфільтрацією в наш міжпозиційний простір. З огляду на це, активна робота була організована за багатьма напрямками. Особлива увага, зокрема, приділялася нарощенню інженерного загородження та утриманню зайнятих на той момент рубежів Силами оборони України
Згодом у пресслужбі ОК "Схід" заявили, що Ніколюк завершив свою роботу на посаді командувача угруповання військ (сил) "Схід" і повертається до виконання обовʼязків на штатній посаді командувача оперативного командування "Схід".
Низкою новинних видань поширюється повідомлення про те, що генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного командування "Схід". Дана інформація не відповідає дійсності. Просимо медіа ретельно перевіряти інформацію перед її поширенням
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