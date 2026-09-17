Ворог атакував судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту: загинув капітан

Під час руху до одного з українських портів було атаковано судно під прапором Танзанії; загинув капітан, троє членів екіпажу дістали поранень. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, пише УНН.

росія продовжує атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі. 17 вересня під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським БПЛА - йдеться в повідомленні.

За даними Мінінфраструктури, внаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Інформація щодо стану судна уточнюється.

Міністерство закликало міжнародну спільноту реагувати належним чином на системні російські атаки по українських портах, портовій інфраструктурі та цивільних торговельних суднах. А також очікує подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів.

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