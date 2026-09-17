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У Польщі різко скоротилася кількість спроб нелегального перетину кордону з білоруссю

Київ • УНН

 • 2496 перегляди

Від початку року Польща зафіксувала 472 спроби незаконного перетину кордону з білоруссю проти понад 25 тисяч у 2025 році. Міграційні потоки змістилися до кордонів Литви та Латвії.

У Польщі різко скоротилася кількість спроб нелегального перетину кордону з білоруссю

У Польщі зафіксували різке зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону з боку білорусі - від початку року їх було близько 472 проти понад 25 000 за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Рената Леоняк під час засідання парламентського комітету, передає LRT, пише УНН.

Деталі

Станом на 13 вересня польська Прикордонна служба зареєструвала близько 472 спроб незаконного перетину кордону. У всіх випадках мігрантам не дозволили потрапити на територію країни.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року кількість таких спроб перевищувала 25 000.

Міграційні потоки змінили напрямок

За словами Леоняк, протягом цього періоду зафіксували лише 1 випадок, коли мігранту вдалося прорватися через інженерні загородження. Його затримали. Роком раніше таких інцидентів було 1529.

Представниця польського МВС зазначила, що міграційні потоки перемістилися на литовсько-білоруський та латвійсько-білоруський кордони. На цьому тлі Польща знову запровадила контроль та розширила буферну зону на кордоні з Литвою.

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Леоняк також повідомила про збільшення кількості спроб контрабанди сигарет із використанням метеозондів. За її словами, така тенденція виникла після запровадженої Мінськом заборони на використання цивільних дронів.

Наприкінці серпня Варшава вже всьоме розширила буферну зону на кордоні від моменту її запровадження у червні 2024 року. Зона із суворими обмеженнями та посиленим контролем простягається більш ніж на 78 км уздовж польсько-білоруського кордону.

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Степан Гафтко

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