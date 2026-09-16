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білорусь звільнла 25 політв’язнів в обмін на послаблення санкцій США

Київ • УНН

 • 4756 перегляди

Під час візиту до Мінська Джон Коул оголосив про звільнення 25 білоруських політв’язнів. США скасують санкції проти двох компаній.

білорусь звільнла 25 політв’язнів в обмін на послаблення санкцій США

Спеціальний посланник президента США з питань білорусі Джон Коул під час візиту до мінська оголосив, що 25 білоруських політв’язнів звільнять в обмін на скасування санкцій США з двох білоруських компаній. Про це Коул написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Як жест доброї волі білорусь звільнить 25 осіб. Сполучені Штати, у свою чергу, знімуть санкції з двох білоруських компаній: "Лакафарба" і "Беллеспаперапрам", – сказав Коул.

За його словами, переговори триватимуть, і коли всі питання будуть вирішені, будуть додаткові звільнення й додаткове зняття санкцій.

"Прихильність президента Трампа до прямої дипломатії приносить результати. Ми й надалі будемо покращувати відносини між США та білоруссю і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися звільнення ще більшої кількості людей. Ми ще не завершили цю справу!", – написав Коул.

Опустилась до рівня хунти и терористів: з якими режимами світу підтримує стосунки білорусь02.09.26, 11:46 • 5329 переглядiв

Ольга Розгон

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