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Financial Times

беларусь освободила 25 политзаключённых в обмен на смягчение санкций США

Киев • УНН

 • 4784 просмотра

Во время визита в Минск Джон Коул объявил об освобождении 25 белорусских политзаключённых. США отменят санкции против двух компаний.

беларусь освободила 25 политзаключённых в обмен на смягчение санкций США

Специальный посланник президента США по вопросам Беларуси Джон Коул во время визита в минск объявил, что 25 белорусских политзаключённых будут освобождены в обмен на отмену санкций США в отношении двух белорусских компаний. Об этом Коул написал в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

"В качестве жеста доброй воли беларусь освободит 25 человек. Соединённые Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний: "Лакафарба" и "Беллеспаперапрам", — сказал Коул.

По его словам, переговоры будут продолжаться, и когда все вопросы будут решены, последуют дополнительные освобождения и дальнейшее снятие санкций.

"Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Мы продолжим улучшать отношения между США и беларусью и работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем добиться освобождения ещё большего числа людей. Мы ещё не завершили это дело!", — написал Коул.

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Ольга Розгон

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