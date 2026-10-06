Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в Париже

Дочь Джона Траволты, Элла Блю, дебютировала на подиуме Недели моды в Париже (Paris Fashion Week). Об этом УНН пишет со ссылкой на Page Six.

Детали

26-летняя дочь Джона Траволты и покойной Келли Престон появилась на подиуме в воскресенье, 4 октября, на весеннем показе Miu Miu 2027 года.

Она разделила подиум со звездами сериала "Корона" (The Crown) Оливией Колман и Эммой Коррин, звездой драмы "Полчеловека" (Half Man) Джейми Беллом и супермоделью Джиджи Хадид.

Элла Блю Траволта была одета в приглушенно-зеленый брючный костюм с контрастными коричневыми лацканами и держала темную кожаную сумку во время посещения вечеринки после показа Miu Miu в Пале д'Иена в Париже.

Воскресный показ не стал первым выступлением Эллы с Miu Miu в этом году. Она выбрала цветочное платье бренда в стиле 1950-х годов для майской нью-йоркской премьеры фильма "Propeller One-Way Night Coach", режиссерского дебюта ее отца и ее первой крупной роли на экране.

"Вся эта неделя была мечтой, как и это платье", – написала она тогда в Instagram.

Фильм, который 72-летний Джон снял по мотивам своей одноименной детской книги 1997 года, был показан в Каннах ранее в том же месяце, а дуэт отца и дочери объезжал фестиваль рука об руку.

В совместном появлении на шоу "Today" звезда "Лихорадки субботнего вечера" (Saturday Night Fever) обсудил роль Эллы в качестве стюардессы в фильме: "У меня был план представить Эллу миру взрослой, в этом стиле Одри Хепберн и Грейс Келли… это произвело большое впечатление, поэтому, знаете, я так горжусь ею".

Восходящая звезда дебютировала на подиуме в 2022 году на показе Карла Лагерфельда "Cara Loves Karl" во время Недели моды в Нью-Йорке, а в апреле она появилась на красной дорожке церемонии вручения наград Fashion Trust US Awards.

Элла также занимается музыкой, выпустив свой дебютный мини-альбом "Colors of Love" в 2024 году. Один трек, "Little Bird", является посвящением ее маме, Келли Престон, которая умерла от рака молочной железы в 2020 году в возрасте 57 лет.

"Когда ты теряешь кого-то, по крайней мере для меня, даже если есть так много любви и поддержки от других людей, иногда эмоции или чувства других людей могут мешать твоим", – сказала она журналу Hunger во время написания песни.

"Ты не всегда знаешь, что чувствуешь или какое послание хочешь передать этому человеку, но было очень приятно выразить это в форме музыки. Я считаю, что музыка – одна из лучших форм общения", - отмечала она.

У Престон и Джона также есть сын, Бенджамин, 15 лет; их старший сын, Джетт, трагически погиб в 2009 году в возрасте 16 лет.

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