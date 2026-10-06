Донька Траволти дебютувала на подіумі Тижня моди в Парижі

Донька Джона Траволти, Елла Блю, дебютувала на подіумі Тижня моди в Парижі (Paris Fashion Week). Про це УНН пише з посиланням на Page Six.

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26-річна донька Джона Траволти та покійної Келлі Престон з'явилася на подіумі в неділю, 4 жовтня, на весняному показі Miu Miu 2027 року.

Вона розділила подіум із зірками серіалу "Корона" (The Crown) Олівією Колман та Еммою Коррін, зіркою драми "Напівлюдина" (Half Man) Джеймі Беллом та супермоделлю Джіджі Хадід.

Елла Блю Траволта була одягнена в приглушено-зелений брючний костюм з контрастними коричневими лацканами та тримала темну шкіряну сумку під час відвідування вечірки після показу Miu Miu в Пале д'Ієна у Парижі.

Недільне шоу не стало першим виступом Елли з Miu Miu цього року. Вона обрала квіткову сукню від бренду в стилі 1950-х років для травневої нью-йоркської прем'єри фільму "Propeller One-Way Night Coach", режисерського дебюту її батька та її першої великої ролі на екрані.

"Весь цей тиждень був мрією, як і ця сукня", – написала вона тоді в Instagram.

Фільм, який 72-річний Джон зняв за мотивами своєї однойменної дитячої книги 1997 року, був показаний у Каннах раніше того ж місяця, а дует батька та доньки об'їжджав фестиваль рука об руку.

У спільній появі на шоу "Today" зірка "Лихоманки суботнього вечора" (Saturday Night Fever) обговорив роль Елли на роль стюардеси у фільмі: "У мене був план представити Еллу світові дорослою, у цьому стилі Одрі Хепберн та Грейс Келлі… це справило велике враження, тому, знаєте, я так пишаюся нею".

Зірка, що сходить, дебютувала на подіумі у 2022 році на показі Карла Лагерфельда "Cara Loves Karl" під час Тижня моди в Нью-Йорку, а у квітні вона з'явилася на червоній доріжці на церемонії вручення нагород Fashion Trust US Awards.

Елла також займається музикою, випустивши свій дебютний міні-альбом "Colors of Love" у 2024 році. Один трек, "Little Bird", є одою її мамі, Келлі Престон, яка померла від раку молочної залози у 2020 році у віці 57 років.

"Коли ти втрачаєш когось, принаймні для мене, навіть якщо є так багато любові та підтримки від інших людей, іноді емоції чи почуття інших людей можуть заважати твоїм", – сказала вона журналу Hunger під час написання пісні.

"Ти не завжди знаєш, що відчуваєш або яке послання ти хочеш передати цій людині, але було дуже приємно висловити це у формі музики. Я вважаю, що музика – одна з найкращих форм спілкування", - зазначала вона.

У Престон та Джона також є син, Бенджамін, 15 років; їхній старший син, Джетт, трагічно загинув у 2009 році у віці 16 років.

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