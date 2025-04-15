Андрій Садовий

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19832 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135477 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125794 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127262 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125664 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128061 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192683 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76788 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164037 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115394 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

Політика • 14 квітня, 14:11 • 8616 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.

Суспільство • 13 квітня, 16:43 • 69586 перегляди

Одеську область засипало снігом: відео

Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.

Суспільство • 6 квітня, 06:43 • 11637 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

Мер Києва Віталій Кличко вказав у декларації 1,2 млн грн зарплати та 1,5 млн грн роялті. Також він задекларував квартири, будинок, землю, годинники, рояль та транспортні засоби.

Політика • 31 березня, 17:27 • 36125 перегляди

Голова Нацполіції Вигівський задекларував понад 1,4 млн грн доходів

Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.

Політика • 30 березня, 06:08 • 37432 перегляди

Голова Держпраці Дегнера задекларував понад 1,4 млн грн доходу за 2024 рік

Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.

Економіка • 30 березня, 05:22 • 33869 перегляди

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.

Політика • 29 березня, 07:19 • 99167 перегляди

Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького у Львові повернуть УГКЦ

У Львові підписали меморандум про повернення УГКЦ Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького. Документ підписали представники міської влади, ОВА, Держспецзв'язку та Курії Львівської архиєпархії.

Суспільство • 5 березня, 14:44 • 15375 перегляди

Цього року можуть запрацювати декілька аеропортів - Садовий

Міський голова Львова заявив про можливість відновлення роботи кількох аеропортів в Україні цього року. За його словами, для цього є технічні можливості, потрібне лише політичне рішення.

Економіка • 25 січня, 09:58 • 40686 перегляди

Уламки збитого російського дрона пошкодили будинки на Кіровоградщині

У Дмитрівській громаді Кіровоградської області уламками збитого ворожого БПЛА пошкоджено вікна кількох житлових будинків. Постраждалих немає, проводиться обстеження території.

Суспільство • 15 січня, 06:52 • 99290 перегляди

Мер Львова: ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону

Російські крилаті ракети атакували енергетичну інфраструктуру Львівської області. В шести областях України введено аварійні відключення, але Львів поки не постраждав.

Війна • 15 січня, 06:36 • 45850 перегляди

Напередодні Дня всіх святих: у Львові запалили лампадки на могилах полеглих Героїв

Львів'яни запалили лампадки на могилах полеглих Героїв напередодні Дня всіх святих. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що світло лампадок символізує незгасну пам'ять та любов до захисників.

Суспільство • 31 жовтня, 19:52 • 20770 перегляди

29 днів перебував у реанімації: помер викладач "Львівської політехніки", який отримав поранення під час атаки рф 4 вересня

Богдан Кріль, викладач "Львівської політехніки", помер у лікарні від поранень, отриманих під час ракетного удару на Львів 4 вересня. Він став восьмою жертвою цього нападу.

Війна • 2 жовтня, 16:31 • 15457 перегляди

Через загрозу терактів: затра у всіх школах Львова посилюють заходи безпеки

У Львові 19 вересня посилять заходи безпеки у школах через погрози терактів. Міський голова Андрій Садовий заявив, що поліція перевірятиме всіх, хто входить до навчальних закладів.

Суспільство • 18 вересня, 16:59 • 16505 перегляди

У Львові прощатимуться з польським добровольцем, загиблим за Україну

У Львові відбудеться прощання з Пшемиславом Расевичем-Кучинським, громадянином Польщі, який загинув захищаючи Україну. Доброволець Інтернаціонального легіону заповів поховати його на Личаківському кладовищі.

Суспільство • 13 серпня, 21:01 • 29553 перегляди

Не раніше: Львів після рішення уряду почне навчальний рік 2 вересня

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто виконає рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня. Раніше міський штаб рекомендував розпочати навчання 19 серпня через ризик відключення електроенергії.

Суспільство • 24 липня, 11:12 • 32306 перегляди

Обговорили обмін військовополоненими та повернення загиблих українських захисників: Садовий зустрівся з держсекретарем Ватикану

Андрій Садовий зустрівся з П'єтро Пароліном, обговоривши роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українців.

Війна • 19 липня, 17:58 • 101969 перегляди

У Львові в різних районах виникли пожежі через влучання блискавок

Через грозу 14 липня у Львові сталися перебої з електропостачанням та численні пожежі, спричинені ударами блискавок у різних частинах міста, в тому числі в житлових будинках, покинутій споруді та будинку в Рудному.

Суспільство • 14 липня, 20:21 • 20260 перегляди

У Львові поховали прах одного з останніх командирів УПА

Прах Євгена Штендера, одного з останніх командирів Української повстанської Армії, який помер у Канаді два роки тому, та його доньки Софії поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Суспільство • 13 липня, 09:54 • 19890 перегляди

У Львові прощаються із лікаркою "Охматдиту", яка загинула внаслідок атаки рф

Львів прощається зі Світланою Лук'яньчик, лікаркою, яка загинула внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні в Києві 8 липня.

Суспільство • 10 липня, 12:14 • 23551 перегляди

Внаслідок удару по "Охматдиту" загинула дитячий нефролог зі Львову Світлана Лук'янчук

30-річна дитячий нефролог зі Львова Світлана Лук'янчук загинула під час російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Суспільство • 8 липня, 13:35 • 20328 перегляди

Навчальний рік у львівських школах розпочнеться раніше - 19 серпня

Навчальний рік у львівських школах розпочнеться 19 серпня, щоб забезпечити повноцінне навчання у зв'язку зі складною ситуацією з електроенергією, при цьому школи потенційно можуть слугувати цілодобовими пунктами обігріву для громадян у разі повного знеструмлення.

Суспільство • 5 липня, 09:28 • 13233 перегляди

Атака рф на Львів: мер розповів про стан постраждалих та матеріальні збитки

Один постраждалий госпіталізований з переломами та осколковими пораненнями після того, як внаслідок нападу Росії на Львів було пошкоджено будівлю науково-дослідного інституту, що завдало збитків на суму понад 20 мільйонів гривень.

Війна • 19 червня, 12:44 • 14648 перегляди

У Львові сьогодні традиційно святкують Поливаний понеділок

На другий день Великодня у Львові влаштували традиційні водні бої, продовжуючи українську традицію святкування Поливаного понеділка.

Суспільство • 6 травня, 12:43 • 19846 перегляди

Порошенко, попри обіцянки, так і не дав грошей на зруйнований росією музей Шухевича - міськрада Львова

Порошенко, попри обіцянки, так і не дав грошей на зруйнований росією музей Шухевича, повідомила міськрада Львова.

Політика • 16 квітня, 11:33 • 19696 перегляди

Спецпредставниця США Пріцкер планує візит до Румунії, що обговорити допомогу Україні в енергетичному секторі

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер планує візит до Румунії, щоб обговорити з офіційними особами та представниками бізнесу внесок країни у регіональне співробітництво, надзвичайну допомогу Україні в енергетичному секторі та довгострокові інвестиції в інфраструктуру Румунії та України.

Економіка • 2 квітня, 16:49 • 28505 перегляди

"Зустріч, про яку мало можна говорити публічно": посол та спецпредставниця США Пріцкер зустрілись з міським головою Львова

Посол США в Україні Бріджит Брінк та Спеціальний представник США з питань відновлення України Пенні Пріцкер зустрілися з мером Львова Андрієм Садовим, щоб обговорити можливості подальшого розвитку української економіки та шляхи об'єднання української та американської громад задля досягнення цієї мети.

Війна • 2 квітня, 10:59 • 108365 перегляди

На Львівщині чути свисти прольоту ракети

Над Львівською областю України ракета, про що повідомив голова Львівської міської громади Андрій Садовий, який закликав людей не знімати це на відео.

Суспільство • 31 березня, 03:08 • 108269 перегляди

Помер один з творців України політик та науковець Ігор Юхновський

Пішов з життя Ігор Рафаїлович Юхновський, фізик-теоретик, політик, почесний громадянин Львова.

Суспільство • 26 березня, 12:21 • 22978 перегляди

Обстріли Львівщини: Близько 20 ракет та 7 шахедів були спрямовані на критичну інфраструктуру

Близько 20 ракет і 7 шашелів були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області, але в самому Львові не було зафіксовано жодного обстрілу.

Війна • 24 березня, 04:50 • 51248 перегляди