Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
Негода завітала в Одеську область. У місті Подільськ зафіксовано снігопад, хоча зараз початок квітня. Раніше сніг випав у Львові.
Мер Києва Віталій Кличко вказав у декларації 1,2 млн грн зарплати та 1,5 млн грн роялті. Також він задекларував квартири, будинок, землю, годинники, рояль та транспортні засоби.
Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.
Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.
Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.
У Львові підписали меморандум про повернення УГКЦ Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького. Документ підписали представники міської влади, ОВА, Держспецзв'язку та Курії Львівської архиєпархії.
Міський голова Львова заявив про можливість відновлення роботи кількох аеропортів в Україні цього року. За його словами, для цього є технічні можливості, потрібне лише політичне рішення.
У Дмитрівській громаді Кіровоградської області уламками збитого ворожого БПЛА пошкоджено вікна кількох житлових будинків. Постраждалих немає, проводиться обстеження території.
Російські крилаті ракети атакували енергетичну інфраструктуру Львівської області. В шести областях України введено аварійні відключення, але Львів поки не постраждав.
Львів'яни запалили лампадки на могилах полеглих Героїв напередодні Дня всіх святих. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що світло лампадок символізує незгасну пам'ять та любов до захисників.
Богдан Кріль, викладач "Львівської політехніки", помер у лікарні від поранень, отриманих під час ракетного удару на Львів 4 вересня. Він став восьмою жертвою цього нападу.
У Львові 19 вересня посилять заходи безпеки у школах через погрози терактів. Міський голова Андрій Садовий заявив, що поліція перевірятиме всіх, хто входить до навчальних закладів.
У Львові відбудеться прощання з Пшемиславом Расевичем-Кучинським, громадянином Польщі, який загинув захищаючи Україну. Доброволець Інтернаціонального легіону заповів поховати його на Личаківському кладовищі.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто виконає рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня. Раніше міський штаб рекомендував розпочати навчання 19 серпня через ризик відключення електроенергії.
Андрій Садовий зустрівся з П'єтро Пароліном, обговоривши роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українців.
Через грозу 14 липня у Львові сталися перебої з електропостачанням та численні пожежі, спричинені ударами блискавок у різних частинах міста, в тому числі в житлових будинках, покинутій споруді та будинку в Рудному.
Прах Євгена Штендера, одного з останніх командирів Української повстанської Армії, який помер у Канаді два роки тому, та його доньки Софії поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.
Львів прощається зі Світланою Лук'яньчик, лікаркою, яка загинула внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні в Києві 8 липня.
30-річна дитячий нефролог зі Львова Світлана Лук'янчук загинула під час російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
Навчальний рік у львівських школах розпочнеться 19 серпня, щоб забезпечити повноцінне навчання у зв'язку зі складною ситуацією з електроенергією, при цьому школи потенційно можуть слугувати цілодобовими пунктами обігріву для громадян у разі повного знеструмлення.
Один постраждалий госпіталізований з переломами та осколковими пораненнями після того, як внаслідок нападу Росії на Львів було пошкоджено будівлю науково-дослідного інституту, що завдало збитків на суму понад 20 мільйонів гривень.
На другий день Великодня у Львові влаштували традиційні водні бої, продовжуючи українську традицію святкування Поливаного понеділка.
Порошенко, попри обіцянки, так і не дав грошей на зруйнований росією музей Шухевича, повідомила міськрада Львова.
Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер планує візит до Румунії, щоб обговорити з офіційними особами та представниками бізнесу внесок країни у регіональне співробітництво, надзвичайну допомогу Україні в енергетичному секторі та довгострокові інвестиції в інфраструктуру Румунії та України.
Посол США в Україні Бріджит Брінк та Спеціальний представник США з питань відновлення України Пенні Пріцкер зустрілися з мером Львова Андрієм Садовим, щоб обговорити можливості подальшого розвитку української економіки та шляхи об'єднання української та американської громад задля досягнення цієї мети.
Над Львівською областю України ракета, про що повідомив голова Львівської міської громади Андрій Садовий, який закликав людей не знімати це на відео.
Пішов з життя Ігор Рафаїлович Юхновський, фізик-теоретик, політик, почесний громадянин Львова.
Близько 20 ракет і 7 шашелів були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області, але в самому Львові не було зафіксовано жодного обстрілу.