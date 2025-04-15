Андрій Садовий

Атака рф на Львів: мер розповів про стан постраждалих та матеріальні збитки

Один постраждалий госпіталізований з переломами та осколковими пораненнями після того, як внаслідок нападу Росії на Львів було пошкоджено будівлю науково-дослідного інституту, що завдало збитків на суму понад 20 мільйонів гривень.