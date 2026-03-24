Кількість поранених у Львові продовжує зростати, пожежею охоплені примурні будівлі Бернардинського монастиря

Ексклюзив
18:45 • 878 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 2078 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 6760 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 13015 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20330 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21512 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24169 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 39983 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37131 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19393 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41119 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64764 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41718 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55889 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37716 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 878 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19196 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 39984 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37132 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55980 перегляди
Кількість поранених у Львові продовжує зростати, пожежею охоплені примурні будівлі Бернардинського монастиря

Київ • УНН

 • 12781 перегляди

Через атаки рф у Львові госпіталізовано 13 осіб. Пошкоджено Ансамбль Бернардинського монастиря та об'єкти критичної інфраструктури в області.

Кількість поранених у Львові продовжує зростати, пожежею охоплені примурні будівлі Бернардинського монастиря

Кількість постраждалих у результаті атак рф у Львові зросла до 13. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується 

- повідомив Садовий.

Додамо

У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив деталі про пошкодження Ансамблю Бернардинського монастиря.

Пошкоджень зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу 

- повідомив Козицький.

росія атакувала центр Львова, постраждала спадщина ЮНЕСКО - ОВА24.03.26, 16:35 • 3416 переглядiв

За словами голови ОВА, cтупінь ушкодження визначать фахівці.

Крім того, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. 

Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася. 

Атака рф триває - після Львова вибухи в Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці. У РНБО кажуть, росіяни накопичували ресурси для довготривалого удару24.03.26, 17:05 • 3734 перегляди

