Кількість поранених у Львові продовжує зростати, пожежею охоплені примурні будівлі Бернардинського монастиря
Київ • УНН
Через атаки рф у Львові госпіталізовано 13 осіб. Пошкоджено Ансамбль Бернардинського монастиря та об'єкти критичної інфраструктури в області.
Кількість постраждалих у результаті атак рф у Львові зросла до 13. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив деталі про пошкодження Ансамблю Бернардинського монастиря.
Пошкоджень зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу
За словами голови ОВА, cтупінь ушкодження визначать фахівці.
Крім того, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.
Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася.
