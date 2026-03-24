Число раненых во Львове продолжает расти, пожаром охвачены примыкающие здания Бернардинского монастыря
Из-за атак рф во Львове госпитализированы 13 человек. Повреждены Ансамбль Бернардинского монастыря и объекты критической инфраструктуры в области.
Число пострадавших в результате атак рф во Львове возросло до 13. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Уже 13 раненых в больницах Львова. Число пострадавших увеличивается
В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил детали о повреждениях Ансамбля Бернардинского монастыря.
Повреждения получила памятка архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, который внесен в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охвачены пристенные здания комплекса
По словам главы ОВА, степень повреждения определят специалисты.
Кроме того, есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах.
Информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась.
