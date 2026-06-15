РФ проиграла Украине суд по статусу Азовского моря и Керченского пролива

Арбитражный трибунал подтвердил, что Украина сохраняет статус прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а действия РФ в этих акваториях и при строительстве инфраструктурных объектов нарушают международное право и обязательства по защите морской среды. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно соответствующего решения трибунала по делу Украины против российской федерации, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в финальном решении Арбитражный трибунал не установил, что Азовское море и Керченский пролив – это так называемое "российское озеро", зато подтвердил их статус как внутренних вод двух государств – Украины и российской федерации.

Украина неизменно остается прибрежным государством в Черном море, Азовском море и Керченском проливе и сохраняет за собой все наделенные ей международным правом суверенные права, а никакие противоправные односторонние действия россии после 2022 года на это не повлияли - отметили в МИД.

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Там подчеркнули, что, как отдельно установил трибунал, рф нарушила свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву, не проведя надлежащей оценки воздействия на окружающую среду при строительстве так называемого моста, прокладке подводных энергетических кабелей и газопровода. россия также не обеспечила надлежащего уведомления и обнародования результатов такой оценки, что является нарушением обязательств в сфере защиты морской среды.

"Решение Арбитражного трибунала является очередным подтверждением того, что Российская Федерация системно пренебрегает нормами международного права, а ее попытки навязать миру последствия преступной агрессии как "новую реальность" не имеют и не будут иметь международно-правового признания", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Контекст

В августе 2025 года россия вышла из арбитражного процесса, инициированного Украиной из-за захвата кораблей в Керченском проливе в 2018 году. рф заявляет о "грубых процедурных нарушениях" и "нелегитимном составе" трибунала.

В МИД Украины назвали этот шаг попыткой избежать международно-правовой ответственности и подтвердили, что дело продолжится до справедливого завершения.

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