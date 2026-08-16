Атака рф на Киев повредила офис издательства "Наш Формат" и уничтожила книжный рынок "Петровка"
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф пострадал офис "Наш Формат" возле станции метро "Почайна". Издательство не открывает сбор средств, призывая поддержать его покупкой книг. Также россияне уничтожили крупнейший книжный рынок "Петровка".
В результате российской атаки в ночь на 16 августа пострадал офис издательства "Наш Формат", расположенный возле станции метро "Почайна" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба издательства, передает УНН.
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В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и сдвинута мебель. Пострадавших нет.
Команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений. Мы не открываем отдельный сбор средств на восстановление офиса. Лучший способ поддержать "Наш Формат" - покупать наши книги
В то же время журналист Денис Казанский сообщил, что россияне уничтожили крупнейший книжный рынок "Петровка".
Большая часть книг - это российские книги. Советские и российские, завезенные в Украину еще до 2022 года. Это был крупнейший рынок подержанных книг на русском языке, где их покупали все, кто хотел читать на русском
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 16 августа, был атакован врагом с воздуха. По словам мэра Виталия Кличко, столица подверглась атаке баллистическими ракетами. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.