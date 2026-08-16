Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до трьох людей - ДСНС
Київ • УНН
У Києві після російських ударів у ніч на 16 серпня кількість постраждалих збільшилась до трьох. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в Оболонському та Голосіївському районах.
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Києву у ніч на 16 серпня збільшилась до 3 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу столиці в Оболонському та Голосіївському районах
Нагадаємо
Київ у ніч на неділю, 16 серпня, був атакований ворогом з повітря. За словами мера Віталія Кличка, столиця опинилася під атакою балістики. В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.