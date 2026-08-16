Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до трьох людей - ДСНС

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення

Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення