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Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до трьох людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 300 перегляди

У Києві після російських ударів у ніч на 16 серпня кількість постраждалих збільшилась до трьох. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в Оболонському та Голосіївському районах.

Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до трьох людей - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Києву у ніч на 16 серпня збільшилась до 3 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу столиці в Оболонському та Голосіївському районах

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Київ у ніч на неділю, 16 серпня, був атакований ворогом з повітря. За словами мера Віталія Кличка, столиця опинилася під атакою балістики. В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

Євген Устименко

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