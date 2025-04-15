The Washington Post

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
У Голлівуді координатори інтимних сцен викликають суперечки. Деякі актори, як Гвінет Пелтроу, відмовляються від їхніх послуг, вважаючи, що вони заважають творчому процесу.
Іранські сили завербували наркоторговця для вбивства рабина Шнеора Сегала в Азербайджані за 200 тис. доларів. Замах зірвано, злочинців заарештовано.
Адаптивна глибока стимуляція мозку з використанням ШІ значно зменшила рухові симптоми хвороби Паркінсона. Новий метод персоналізує терапію на основі активності мозку пацієнта в режимі реального часу.
Білий дім готує оцінку вартості встановлення контролю над Гренландією, включаючи витрати на держпослуги та доходи від ресурсів. Розглядається вигідніша угода для Гренландії, ніж від Данії.
Члени Ради нацбезпеки Трампа, включно з Майком Волцем, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail. Волц обговорював чутливі теми з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти.
Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.
путін пропонує Трампу частку в арктичних копалинах, включно з газом і рідкоземами. Для росії це шанс отримати технології та обійти санкції.
Адміністрація Трампа звільнила від 200 до 300 співробітників Інституту миру США. Це сталось після призначення представника Ілона Маска на посаду президента Інституту.
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
Нова угода про корисні копалини між США та Україною викликала занепокоєння в українських чиновників. Угода надає США контроль над інвестиціями та прибутками від ресурсів.
В Європі зростає занепокоєння щодо здатності підтримувати миротворчу місію в Україні без допомоги США. Британія готова надати військових, але довготривала підтримка під сумнівом.
Ізраїльські війська планують нову наземну кампанію в Газі з можливою окупацією. Рішення залежить від переговорів про перемир'я та може включати посилений контроль і евакуацію цивільних.
Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.
У США вивчають розсекречені документи про вбивство Джона Кеннеді. Вони показують, як ЦРУ стежило за Лі Гарві Освальдом до вбивства, але повністю не розкривають таємницю.
Міністр оборони США наказав направити додаткові війська та бронемашини Stryker на південний кордон. Серед військових будуть спеціалісти з інженерії, розвідки та зв'язків з громадськістю.
Адміністрація Трампа не планує анонсувати нові пакети військової допомоги для України. Проте раніше затверджені поставки зброї та обладнання за часів Байдена продовжують надходити до Києва.
У Трампа розглядають можливість припинення військової допомоги Україні після суперечки в Білому дому. Рішення може вплинути на мільярди доларів у вигляді радарів, транспорту та боєприпасів.
Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.
За прогнозами, населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб до 2050 року. Наразі в країні проживає близько 36 мільйонів, що на 5 мільйонів менше, ніж до початку війни.
Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.
Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголосив на важливості чітких безпекових гарантій в майбутній угоді.
Дональд Трамп заявив, що The Washington Post та The New York Times намагаються "розлучити" його з Ілоном Маском. Президент США вважає, що медіа "погані в цьому" і продовжує робити "чудові речі" попри негативну рекламу.
Президент України не підписав угоду зі США про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів країни. Зеленський заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.
Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу. Зеленський відмовився підписувати документ, заявивши про необхідність його вивчення.
Делегація Конгресу США у Мюнхені запропонувала Зеленському підписати документ про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Президент України ввічливо відмовився від пропозиції.
Новий фільм Marvel з Ентоні Маккі в головній ролі отримав змішані відгуки критиків. Одні хвалять екшн та акторську гру, інші вказують на брак емоційної глибини.
Спецпредставник США Стів Віткофф відвідав москву для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Під час візиту Віткофф, давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з путіним.
Джей Ді Венс здійснить свій перший закордонний візит до Франції та Німеччини. Він візьме участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції.
В Овальному кабінеті знову з'явилася спеціальна кнопка для виклику дієтичної Coca-Cola, яку використовував Трамп. Журналісти отримали ексклюзивний доступ до оновленого робочого простору президента.