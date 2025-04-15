The Washington Post

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165054 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141447 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144138 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136670 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136854 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

Новини Світу • 8 квітня, 18:49 • 9067 перегляди

Актори відмовляються від координаторів інтимних сцен: нова професія викликає суперечки в Голлівуді

У Голлівуді координатори інтимних сцен викликають суперечки. Деякі актори, як Гвінет Пелтроу, відмовляються від їхніх послуг, вважаючи, що вони заважають творчому процесу.

УНН Lite • 7 квітня, 13:18 • 66107 перегляди

Іран намагався вбити головного рабина Азербайджана - ЗМІ

Іранські сили завербували наркоторговця для вбивства рабина Шнеора Сегала в Азербайджані за 200 тис. доларів. Замах зірвано, злочинців заарештовано.

Новини Світу • 5 квітня, 16:27 • 17134 перегляди

Лікування хвороби Паркінсона за допомогою ШІ: вчені запропонували оновлений метод

Адаптивна глибока стимуляція мозку з використанням ШІ значно зменшила рухові симптоми хвороби Паркінсона. Новий метод персоналізує терапію на основі активності мозку пацієнта в режимі реального часу.

Здоров'я • 3 квітня, 13:17 • 11193 перегляди

Білий дім проводить оцінку можливих витрат у разі купівлі Гренландії - The Washington Post

Білий дім готує оцінку вартості встановлення контролю над Гренландією, включаючи витрати на держпослуги та доходи від ресурсів. Розглядається вигідніша угода для Гренландії, ніж від Данії.

Новини Світу • 2 квітня, 09:37 • 16670 перегляди

Радник Трампа використовував Gmail для обговорення військових питань – WP

Члени Ради нацбезпеки Трампа, включно з Майком Волцем, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail. Волц обговорював чутливі теми з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти.

Політика • 1 квітня, 21:02 • 10559 перегляди

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.

Новини Світу • 1 квітня, 00:35 • 12637 перегляди

Чим російська Арктика так спокусила Трампа: журналісти WP з’ясували деталі

путін пропонує Трампу частку в арктичних копалинах, включно з газом і рідкоземами. Для росії це шанс отримати технології та обійти санкції.

Новини Світу • 31 березня, 08:54 • 34683 перегляди

WP: адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників Інституту миру США

Адміністрація Трампа звільнила від 200 до 300 співробітників Інституту миру США. Це сталось після призначення представника Ілона Маска на посаду президента Інституту.

Новини Світу • 30 березня, 04:50 • 27519 перегляди

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.

Політика • 30 березня, 02:37 • 116111 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода про корисні копалини між США та Україною викликала занепокоєння в українських чиновників. Угода надає США контроль над інвестиціями та прибутками від ресурсів.

Економіка • 29 березня, 14:28 • 732562 перегляди

Миротворча місія в Україні: європейці не впевнені у своїх силах без підтримки США - WP

В Європі зростає занепокоєння щодо здатності підтримувати миротворчу місію в Україні без допомоги США. Британія готова надати військових, але довготривала підтримка під сумнівом.

Війна • 25 березня, 10:46 • 23645 перегляди

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

Ізраїльські війська планують нову наземну кампанію в Газі з можливою окупацією. Рішення залежить від переговорів про перемир'я та може включати посилений контроль і евакуацію цивільних.

Новини Світу • 23 березня, 18:16 • 111147 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.

Війна • 22 березня, 16:18 • 200010 перегляди

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

У США вивчають розсекречені документи про вбивство Джона Кеннеді. Вони показують, як ЦРУ стежило за Лі Гарві Освальдом до вбивства, але повністю не розкривають таємницю.

Новини Світу • 20 березня, 15:29 • 317331 перегляди

США відправляє 3 тис. військових та бронетехніку на кордон з Мексикою

Міністр оборони США наказав направити додаткові війська та бронемашини Stryker на південний кордон. Серед військових будуть спеціалісти з інженерії, розвідки та зв'язків з громадськістю.

Новини Світу • 1 березня, 18:55 • 41021 перегляди

Трамп не планує оголошувати нову допомогу Україні, але раніше схвалені поставки продовжують надходити - СNN

Адміністрація Трампа не планує анонсувати нові пакети військової допомоги для України. Проте раніше затверджені поставки зброї та обладнання за часів Байдена продовжують надходити до Києва.

Політика • 28 лютого, 23:07 • 21919 перегляди

Трамп може припинити всю військову допомогу Україні - The Washington Post

У Трампа розглядають можливість припинення військової допомоги Україні після суперечки в Білому дому. Рішення може вплинути на мільярди доларів у вигляді радарів, транспорту та боєприпасів.

Політика • 28 лютого, 22:20 • 44198 перегляди

Blue Origin готує історичний політ: хто увійде до першого жіночого екіпажу за 62 роки

Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.

Новини Світу • 27 лютого, 20:03 • 26119 перегляди

До 2050 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб - WP

За прогнозами, населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб до 2050 року. Наразі в країні проживає близько 36 мільйонів, що на 5 мільйонів менше, ніж до початку війни.

Суспільство • 27 лютого, 08:57 • 25755 перегляди

Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.

Економіка • 18 лютого, 11:21 • 23231 перегляди

Зеленський про угоду щодо рідкоземельних металів США: мають бути гарантії безпеки

Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголосив на важливості чітких безпекових гарантій в майбутній угоді.

Економіка • 17 лютого, 13:12 • 27979 перегляди

Трамп і Маск звинувачують американські ЗМІ у спробах їх посварити

Дональд Трамп заявив, що The Washington Post та The New York Times намагаються "розлучити" його з Ілоном Маском. Президент США вважає, що медіа "погані в цьому" і продовжує робити "чудові речі" попри негативну рекламу.

Новини Світу • 16 лютого, 06:49 • 39019 перегляди

Президент пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Президент України не підписав угоду зі США про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів країни. Зеленський заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.

Економіка • 15 лютого, 17:59 • 37990 перегляди

ЗМІ дізналися деталі американської пропозиції Україні віддати 50% рідкоземів: що запропонували США натомість

Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу. Зеленський відмовився підписувати документ, заявивши про необхідність його вивчення.

Економіка • 15 лютого, 08:35 • 55997 перегляди

Зеленський відмовився підписати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів - WP

Делегація Конгресу США у Мюнхені запропонувала Зеленському підписати документ про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Президент України ввічливо відмовився від пропозиції.

Економіка • 14 лютого, 19:02 • 125737 перегляди

Фільм "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" отримав свої перші відгуки

Новий фільм Marvel з Ентоні Маккі в головній ролі отримав змішані відгуки критиків. Одні хвалять екшн та акторську гру, інші вказують на брак емоційної глибини.

УНН Lite • 12 лютого, 08:46 • 150042 перегляди

Спецпосланець Трампа Віткофф, ймовірно, провів таємну 3-годинну зустріч з путіним у москві - ЗМІ

Спецпредставник США Стів Віткофф відвідав москву для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Під час візиту Віткофф, давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з путіним.

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Віцепрезидент США Венс здійснить свої перші закордонні поїздки до Європи: куди попрямує

Джей Ді Венс здійснить свій перший закордонний візит до Франції та Німеччини. Він візьме участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції.

Новини Світу • 4 лютого, 10:59 • 25932 перегляди

Трамп повернув кнопку виклику дієтичної Coca-Cola в Овальний кабінет Білого дому

В Овальному кабінеті знову з'явилася спеціальна кнопка для виклику дієтичної Coca-Cola, яку використовував Трамп. Журналісти отримали ексклюзивний доступ до оновленого робочого простору президента.

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