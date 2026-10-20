У кремлі вважають дії Трампа кроком до перемоги росії над Україною - WP

У кремлі вважають, що слова і вчинки президента США Дональда Трампа щодо України допоможуть росії отримати перемогу у війні. Про це йдеться в публікації The Washington Post, передає УНН.

кремль вважає останній поворот адміністрації Трампа проти президента України Володимира Зеленського великим тріумфом і в поєднанні з політичними потрясіннями в Європі ознакою того, що підтримка України з боку Заходу остаточно руйнується

Зазначається, що президент США вважає наступне: Україна не здатна перемогти росію через її перевагу в масштабах і ресурсах, а росія "розчавить Україну, якщо це їй буде потрібно".

Я абсолютно переконаний: вони (російська влада - ред.) вважають, що їм вдалося скористатися ситуацією. Для путіна все, що відбувається сьогодні, є ознаками слабкості Заходу

Водночас колишній американський розвідник, що вирішив залишитися анонімним, у коментарі The Washington Post зазначив: Трамп явно віддає перевагу путіну, а не Зеленському, бо йому "подобаються сильні авторитарні лідери".

У глибині його душі лежить переконання, що Україна не може виграти цю війну, що росія більша і сильніша, а також що вона зможе розгромити Україну, якщо їй це буде потрібно