У кремлі вважають дії Трампа кроком до перемоги росії над Україною - WP
Київ • УНН
The Washington Post пише, що кремль сприймає зміну позиції Трампа як тріумф і ознаку послаблення західної підтримки України.
У кремлі вважають, що слова і вчинки президента США Дональда Трампа щодо України допоможуть росії отримати перемогу у війні. Про це йдеться в публікації The Washington Post, передає УНН.
Деталі
кремль вважає останній поворот адміністрації Трампа проти президента України Володимира Зеленського великим тріумфом і в поєднанні з політичними потрясіннями в Європі ознакою того, що підтримка України з боку Заходу остаточно руйнується
Зазначається, що президент США вважає наступне: Україна не здатна перемогти росію через її перевагу в масштабах і ресурсах, а росія "розчавить Україну, якщо це їй буде потрібно".
Я абсолютно переконаний: вони (російська влада - ред.) вважають, що їм вдалося скористатися ситуацією. Для путіна все, що відбувається сьогодні, є ознаками слабкості Заходу
Водночас колишній американський розвідник, що вирішив залишитися анонімним, у коментарі The Washington Post зазначив: Трамп явно віддає перевагу путіну, а не Зеленському, бо йому "подобаються сильні авторитарні лідери".
У глибині його душі лежить переконання, що Україна не може виграти цю війну, що росія більша і сильніша, а також що вона зможе розгромити Україну, якщо їй це буде потрібно
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що російські війська і "близько не робили того, що могли б" в Україні.