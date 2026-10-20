В Кремле считают, что слова и действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины помогут России одержать победу в войне. Об этом идётся в публикации The Washington Post, передаёт УНН.

Детали

В Кремле считают последний поворот администрации Трампа против президента Украины Владимира Зеленского большим триумфом и, в сочетании с политическими потрясениями в Европе, признаком того, что поддержка Украины со стороны Запада окончательно рушится - говорится в материале.

Отмечается, что президент США считает следующее: Украина не способна победить Россию из-за её превосходства в масштабах и ресурсах, а Россия "раздавит Украину, если ей это понадобится".

Я абсолютно убеждён: они (российские власти — ред.) считают, что им удалось воспользоваться ситуацией. Для Путина всё, что происходит сегодня, является признаками слабости Запада - заявил российский оппозиционный деятель Михаил Ходорковский в интервью изданию.

В то же время бывший американский разведчик, решивший остаться анонимным, в комментарии The Washington Post отметил: Трамп явно отдаёт предпочтение Путину, а не Зеленскому, потому что ему "нравятся сильные авторитарные лидеры".

В глубине его души лежит убеждение, что Украина не может выиграть эту войну, что Россия больше и сильнее, а также что она сможет разгромить Украину, если ей это понадобится - говорится в публикации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска и "близко не делали того, на что были способны" в Украине.