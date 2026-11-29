Украинские производители разрабатывают недорогие ракеты-перехватчики для борьбы с российскими реактивными беспилотниками, однако ключевой задачей остается налаживание их массового производства. Об этом заявил руководитель военного отдела Благотворительного фонда Сергея Притулы Богдан Данилив в интервью литовскому вещателю LRT, пишет УНН.

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По словам эксперта, накануне зимы одними из крупнейших угроз для Украины остаются реактивные беспилотники и баллистические ракеты. Ситуацию осложняют нестабильные поставки ракет Patriot, нехватка современных комплексов ПВО и значительные ресурсы, необходимые для обслуживания различных систем вооружения.

Данилив подчеркнул, что Украина уже работает над собственными средствами противодействия российским реактивным дронам. Однако создание доступного перехватчика без возможности его серийного производства не решит проблему.

Европейская бюрократия тормозит оборонные разработки

Одним из главных препятствий в сотрудничестве Украины с европейскими оборонными компаниями Данилив назвал чрезмерную бюрократию. По его словам, процедуры испытаний, согласования технических требований и государственных закупок иногда растягиваются на годы.

Эксперт также подчеркнул необходимость развития собственных противобаллистических систем, хотя их создание может занять несколько лет. В частности, продолжается работа над совместной с европейскими партнерами системой "Фрея".

В то же время Данилив предупредил, что из-за систематических российских ударов по энергетической инфраструктуре предстоящая зима может оказаться для Украины значительно сложнее предыдущей.

Вместо дорогих зенитных ракет Украина может получить новое средство борьбы с реактивными дронами