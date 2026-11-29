На популярных курортах Таиланда макаки крадут у туристов смартфоны, деньги и дорогие аксессуары, за которые якобы получают вознаграждение от местных дрессировщиков. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По сообщениям, за каждую украденную вещь обезьяны получают банан, а за особенно ценную добычу им якобы дают дополнительное вознаграждение. Приматы шарят по карманам и рюкзакам отдыхающих, снимают с людей солнцезащитные очки и выхватывают телефоны прямо из рук.

Местные гиды утверждают, что украденные вещи впоследствии попадают к тайским предпринимателям. Туристам советуют оставлять ценные вещи в отелях. Независимого подтверждения существования такой схемы пока нет.

Обезьяны не только обкрадывают, но и кусают туристов

Встречи с макаками могут представлять угрозу для здоровья отдыхающих. Как утверждают российские СМИ со ссылкой на тайские власти, ежедневно фиксируют не менее 10 случаев укусов туристов, около 90% пострадавших якобы составляют граждане России.

Чаще всего такие инциденты происходят на островах Пхи-Пхи, реже — в Паттайе.

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