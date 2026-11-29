Банан за украденный iPhone — на курортах Таиланда обезьян якобы научили обкрадывать туристов
Киев • УНН
На курортах Таиланда макаки якобы крадут телефоны и аксессуары за бананы. Независимого подтверждения этой схемы нет, но обезьяны также кусают туристов.
На популярных курортах Таиланда макаки крадут у туристов смартфоны, деньги и дорогие аксессуары, за которые якобы получают вознаграждение от местных дрессировщиков. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По сообщениям, за каждую украденную вещь обезьяны получают банан, а за особенно ценную добычу им якобы дают дополнительное вознаграждение. Приматы шарят по карманам и рюкзакам отдыхающих, снимают с людей солнцезащитные очки и выхватывают телефоны прямо из рук.
Местные гиды утверждают, что украденные вещи впоследствии попадают к тайским предпринимателям. Туристам советуют оставлять ценные вещи в отелях. Независимого подтверждения существования такой схемы пока нет.
Обезьяны не только обкрадывают, но и кусают туристов
Встречи с макаками могут представлять угрозу для здоровья отдыхающих. Как утверждают российские СМИ со ссылкой на тайские власти, ежедневно фиксируют не менее 10 случаев укусов туристов, около 90% пострадавших якобы составляют граждане России.
Чаще всего такие инциденты происходят на островах Пхи-Пхи, реже — в Паттайе.
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