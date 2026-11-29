Ветераны теперь могут онлайн записаться на консультацию к врачу

Ветераны теперь могут онлайн записаться на консультацию к врачу

Ветераны теперь могут онлайн записаться на консультацию к врачу

Ветераны теперь могут онлайн записаться на консультацию к врачу