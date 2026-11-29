В Одесской области в результате атаки РФ погибла женщина: есть пятеро пострадавших
Киев • УНН
В Одесской области в результате обстрела погибла женщина, пять человек пострадали. Повреждены дома, склад и фермерское хозяйство.
В результате вражеской атаки на Одесскую область погиб один человек, еще пятеро получили ранения. К ликвидации последствий обстрела привлекли более 100 спасателей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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По имеющейся информации, в одном из жилых секторов попадание пришлось на уровень четвертого-пятого этажей 14-этажного дома. После этого возник пожар. Также повреждены два легковых автомобиля.
Погибла женщина, еще три человека получили ранения — двоих из них спасли огнеборцы. Пожар ликвидирован. Психологи ГСЧС оказали помощь 13 жителям, среди которых 2 ребенка
Еще один удар пришелся по складским помещениям, где хранились игрушки и бытовая техника.
Там вспыхнул масштабный пожар, в результате которого пострадали два человека.
Работа спасателей осложнялась сильным задымлением, которое почти полностью ограничивало видимость
Также в Одесском районе повреждено здание фермерского хозяйства. Там загорелись тюки с сеном. По имеющейся информации, всего к ликвидации последствий вражеской атаки привлекли более 100 спасателей ГСЧС.
Напомним
В Киеве обломки дронов упали в двух районах. Погибла женщина, а среди пострадавших есть пятилетний мальчик.