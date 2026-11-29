В Белой Церкви после атаки повреждены восемь жилых домов — развёрнут пункт помощи
Киев • УНН
Спасатели развернули пункт помощи после атаки на Белую Церковь. В городе повреждены восемь домов и исчезло электроснабжение.
В Белой Церкви Киевской области спасатели развернули пункт помощи и ликвидируют последствия вражеской атаки. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате обстрела в городе повреждены 8 жилых домов — в квартирах выбиты окна, отсутствует электроснабжение.
Чтобы поддержать жителей, подразделения ГСЧС развернули пункт оказания помощи. Здесь люди могут согреться, зарядить телефоны и получить необходимую поддержку. Одновременно спасатели помогают жителям закрывать выбитые окна, чтобы защитить дома от холода и непогоды и как можно скорее вернуть людям базовые условия для жизни
Напомним
Накануне в Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в Белой Церкви и Броварах люди оставались без света по несколько суток, несмотря на другую информацию в отчетах.
рф тремя ракетами атаковала объект водоснабжения, сожгла рынок и запустила "Орешник" по Белой Церкви - Зеленский24.05.26, 11:10 • 11187 просмотров