В Белой Церкви Киевской области спасатели развернули пункт помощи и ликвидируют последствия вражеской атаки. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Отмечается, что в результате обстрела в городе повреждены 8 жилых домов — в квартирах выбиты окна, отсутствует электроснабжение.

Чтобы поддержать жителей, подразделения ГСЧС развернули пункт оказания помощи. Здесь люди могут согреться, зарядить телефоны и получить необходимую поддержку. Одновременно спасатели помогают жителям закрывать выбитые окна, чтобы защитить дома от холода и непогоды и как можно скорее вернуть людям базовые условия для жизни