Кілька діб без світла - Зеленський провів жорстку розмову з урядовцями через ситуацію у Білій Церкві та Броварах

Володимир Зеленський

У Білій Церкві та Броварах люди залишилися без світла по кілька діб, попри іншу інформацію у звітах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати – заявив Володимир Зеленський.

Під час наради також заслухали звіти щодо ситуації в Конотопі та Шостці.

Сьогодні були також звіти по ситуації в Конотопі, Шостці – ми розраховуємо, що люди там отримають необхідну допомогу. Ми вдячні і пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами – абсолютно, – рятувальниками нашими ДСНС України, які часто навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка – наголосив Президент.

Нагадаємо

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Натомість енергетики за чотири доби повернули світло 203 тисячам родин. Масове ввімкнення техніки після відключень спричиняє сотні нових аварій щодня.