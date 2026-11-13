Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині, передає УНН із посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як повідомили у компанії, енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад.

Пошкоджені не лише місцеві мережі. росія атакує і високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. Через це "Укренерго" доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення - додали в ДТЕК.

При цьому, як зауважили у компанії, є й інша проблема - коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня.

Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію