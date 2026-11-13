Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень
Київ • УНН
Енергетики за чотири доби повернули світло 203 тисячам родин. Масове ввімкнення техніки після відключень спричиняє сотні нових аварій щодня.
Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині, передає УНН із посиланням на повідомлення ДТЕК.
Як повідомили у компанії, енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад.
Пошкоджені не лише місцеві мережі. росія атакує і високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. Через це "Укренерго" доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення
При цьому, як зауважили у компанії, є й інша проблема - коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня.
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію11.11.26, 20:51 • 22543 перегляди