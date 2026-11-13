$45.380.0650.340.14
ukenru
17:37 • 5856 перегляди
Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень
16:22 • 2046 перегляди
Роберт Паттінсон став фаворитом на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІ
15:50 • 16039 перегляди
Генерал СБУ Дука закликав Раду створити ТСК для розслідування причетності керівництва НАБУ та САП до корупції
15:38 • 16296 перегляди
Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia
15:19 • 10941 перегляди
"Підстав для паніки немає": міністр оцінив, чи загрожує дефіцит соняшникової олії на тлі ударів рф
15:16 • 14759 перегляди
Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні
13:33 • 21193 перегляди
"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
13:16 • 18558 перегляди
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
12:59 • 15165 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 15333 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
7м/с
94%
737мм
Популярнi новини
Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони13 листопада, 10:06 • 9852 перегляди
У кремлі очікують новий раунд мирних переговорів "досить швидко"13 листопада, 10:34 • 9202 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 23714 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 26547 перегляди
Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля14:34 • 13789 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 26723 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 38042 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 39901 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 37848 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 38644 перегляди
Актуальнi люди
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Естонія
Реклама
УНН Lite
Шапаренко погано почувається, Бондар трохи втомлений - Мальдера про стан гравців перед матчем з Північною Ірландією17:52 • 792 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 23839 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 26869 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 27581 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 27100 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Фільм
Опалення
SpaceX Starship

Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень

Київ • УНН

 • 5892 перегляди

Енергетики за чотири доби повернули світло 203 тисячам родин. Масове ввімкнення техніки після відключень спричиняє сотні нових аварій щодня.

Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині, передає УНН із посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як повідомили у компанії, енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад.

Пошкоджені не лише місцеві мережі. росія атакує і високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. Через це "Укренерго" доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення 

- додали в ДТЕК.

При цьому, як зауважили у компанії, є й інша проблема - коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня.

Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію11.11.26, 20:51 • 22543 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Вибухи
Тарифи
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
ДТЕК
Укренерго