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The Guardian

Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію

Київ • УНН

 • 7174 перегляди

Лише третина звернень киян стосується мереж ДТЕК. Компанія пояснила, як перевірити причину відключення та час повернення світла.

Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію
Фото ілюстративне

ДТЕК отримує майже 5 тисяч звернень лиш від киян через відключення. Але лише третина з них стосується об’єктів компанії. У ДТЕК роз'яснили, як швидко дізнатися, чому немає світла і коли його повернуть, передає УНН.

Деталі

Спочатку у компанії радять перевірити актуальний графік. Укренерго може змінювати команди щодо відключень або запроваджувати екстрені відключення. Також причина може бути в аварії всередині будинку.

Якщо за графіком світло має бути, зверніться до ОСББ або ЖЕКу. Якщо там усе гаразд, а світла немає — повідомте ДТЕК.

Це важливо, адже лише на дорогу до одного виклику бригада витрачає близько години. Так ми зможемо швидше допомагати тим, хто чекає на відновлення світла 

- резюмували у компанії.

12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла11.11.26, 19:19 • 12051 перегляд

Антоніна Туманова

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Київ