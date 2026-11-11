Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкцію

Фото ілюстративне

ДТЕК отримує майже 5 тисяч звернень лиш від киян через відключення. Але лише третина з них стосується об’єктів компанії. У ДТЕК роз'яснили, як швидко дізнатися, чому немає світла і коли його повернуть, передає УНН.

Деталі

Спочатку у компанії радять перевірити актуальний графік. Укренерго може змінювати команди щодо відключень або запроваджувати екстрені відключення. Також причина може бути в аварії всередині будинку.

Якщо за графіком світло має бути, зверніться до ОСББ або ЖЕКу. Якщо там усе гаразд, а світла немає — повідомте ДТЕК.

Це важливо, адже лише на дорогу до одного виклику бригада витрачає близько години. Так ми зможемо швидше допомагати тим, хто чекає на відновлення світла - резюмували у компанії.

12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла