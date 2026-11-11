Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию

ДТЭК получает почти 5 тысяч обращений только от киевлян из-за отключений. Но лишь треть из них касается объектов компании. В ДТЭК разъяснили, как быстро узнать, почему нет света и когда его вернут, передает УНН.

Сначала в компании советуют проверить актуальный график. "Укрэнерго" может менять команды по отключениям или вводить экстренные отключения. Также причина может быть в аварии внутри дома.

Если согласно графику свет должен быть, обратитесь в ОСМД или ЖЭК. Если там всё в порядке, а света нет — сообщите в ДТЭК.

Это важно, ведь только на дорогу к одному вызову бригада тратит около часа. Так мы сможем быстрее помогать тем, кто ждёт восстановления электроснабжения