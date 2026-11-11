Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию

$45.500.0951.080.26
ukenru
19:40 • 2352 просмотра
Представители США передадут путину предложение о прекращении огня — Зеленский ожидает ответа в Дублине
18:51 • 7340 просмотра
Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкциюVideo
18:07 • 10310 просмотра
Женская сборная Украины по футболу завоевала "золото" Юношеской ОлимпиадыPhotoVideo
17:19 • 12097 просмотра
12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
16:47 • 15895 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям
16:05 • 19745 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать
14:43 • 23666 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto
Эксклюзив
14:30 • 15733 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: судья Чаплицкий повторно обратится в КДКА из-за поведения адвокатов
14:06 • 13396 просмотра
В москве заявили, что могли бы заключить пакты о ненападении с государствами - членами НАТО
11 ноября, 13:57 • 13987 просмотра
Ермаку разрешили передвигаться по всей Украине во время расследования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби11 ноября, 10:26 • 16413 просмотра
россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными11 ноября, 11:45 • 5178 просмотра
Кушнер заявил о "значительном прогрессе" на переговорах Украины, США и рф - говорили о безопасности и территориях11 ноября, 12:30 • 6542 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 19094 просмотра
Внезапно умер посол рф в США16:22 • 4670 просмотра
публикации
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям16:47 • 15903 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать16:05 • 19751 просмотра
От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобожденияPhoto14:43 • 23671 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 54053 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 60316 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Абу-Даби
Франция
Реклама
УНН Lite
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo19:08 • 1168 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 19136 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 34807 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 31538 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 28350 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
ТикТок
Хранитель

Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию

Киев • УНН

 • 7378 просмотра

Лишь треть обращений киевлян касается сетей ДТЭК. Компания объяснила, как проверить причину отключения и время возвращения света.

Куда звонить, если пропал свет — энергетики дали пошаговую инструкцию
Фото иллюстративное

ДТЭК получает почти 5 тысяч обращений только от киевлян из-за отключений. Но лишь треть из них касается объектов компании. В ДТЭК разъяснили, как быстро узнать, почему нет света и когда его вернут, передает УНН.

Детали

Сначала в компании советуют проверить актуальный график. "Укрэнерго" может менять команды по отключениям или вводить экстренные отключения. Также причина может быть в аварии внутри дома.

Если согласно графику свет должен быть, обратитесь в ОСМД или ЖЭК. Если там всё в порядке, а света нет — сообщите в ДТЭК.

Это важно, ведь только на дорогу к одному вызову бригада тратит около часа. Так мы сможем быстрее помогать тем, кто ждёт восстановления электроснабжения 

- резюмировали в компании.

12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света11.11.26, 19:19 • 12105 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Киев