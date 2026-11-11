12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
В ряде областей электроэнергию будут отключать круглосуточно по одной-трем очередям. Причина — последствия вражеских атак на энергосистему.
В ряде областей Украины завтра, 12 ноября, круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 1 до 3 очередей, передает УНН.
Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отметим, одна очередь соответствует 4 часам без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.
Как сообщили в «Укрэнерго», причина – последствия вражеских атак на энергосистему.
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