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12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

Киев • УНН

 • 7978 просмотра

В ряде областей электроэнергию будут отключать круглосуточно по одной-трем очередям. Причина — последствия вражеских атак на энергосистему.

12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

В ряде областей Украины завтра, 12 ноября, круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 1 до 3 очередей, передает УНН.

Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии: 

• для промышленности  –  графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отметим, одна очередь соответствует 4 часам без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.

Как сообщили в «Укрэнерго», причина – последствия вражеских атак на энергосистему.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев 

- сообщили в компании.

Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством11.11.26, 10:55 • 6598 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина