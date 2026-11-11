12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

В ряде областей Украины завтра, 12 ноября, круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», отключать будут от 1 до 3 очередей, передает УНН.

Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отметим, одна очередь соответствует 4 часам без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.

Как сообщили в «Укрэнерго», причина – последствия вражеских атак на энергосистему.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев - сообщили в компании.

Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством