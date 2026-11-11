12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
У низці областей електроенергію вимикатимуть цілодобово від однієї до трьох черг. Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему.
У низці областей України завтра, 12 листопада, цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1 до 3 черг, передає УНН.
Як завтра діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Зауважимо, одна черга відповідає 4 годинам без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.
Як повідомили в Укренерго, причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.
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