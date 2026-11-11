12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла

У низці областей України завтра, 12 листопада, цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1 до 3 черг, передає УНН.

Як завтра діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Зауважимо, одна черга відповідає 4 годинам без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.

Як повідомили в Укренерго, причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців - повідомили в компанії.

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