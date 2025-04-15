Lockheed Martin F-35 Lightning II

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13049 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33730 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163658 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140718 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143444 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136582 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136634 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196821 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 13040 перегляди

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Винищувач-невидимка "Франкенджет" поповнив флот ВПС США: у чому його унікальність

Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.

Новини Світу • 10 квітня, 15:02 • 14722 перегляди

Ажіотаж серед військових експертів: з’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.

Новини Світу • 10 квітня, 00:02 • 11202 перегляди

Бельгія передасть Україні 4 винищувачі F-16 протягом двох років

Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.

Війна • 8 квітня, 12:54 • 8827 перегляди

Прем’єр Бельгії та міністр оборони вирушають до України з візитом солідарності

Прем'єр-міністр Бельгії та міністр оборони відвідають Київ, щоб висловити підтримку українцям.

Новини Світу • 7 квітня, 19:16 • 9838 перегляди

Мита Трампа загрожують оборонній співпраці США з союзниками, зокрема у постачанні зброї

Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.

Економіка • 4 квітня, 10:58 • 6930 перегляди

F-16 для України: генерал США анонсував нові поставки винищувачів

Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.

Війна • 4 квітня, 08:18 • 172441 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

Духовний радник Трампа Марк Бернс заявив, що українські солдати на передовій потребують танки, літаки та зброю ППО. Він наголосив, що саме Трамп надав Україні Джавеліни.

Війна • 31 березня, 22:41 • 113630 перегляди

ЄС збільшив закупівлі ЗПГ і трубопровідного газу з росії на 18% - ЗМІ

Країни ЄС збільшили закупівлі газу з рф на 18% у 2024 році, попри санкції. Єврокомісія планує представити план відмови від російських енергоносіїв.

Новини Світу • 27 березня, 10:48 • 21645 перегляди

Британія розглядає можливість відправки своїх винищувачів Україні для охорони з повітря – The Telegraph

Прем'єр-міністр Британії обговорив відправку винищувачів Typhoon в Україну для прикриття військ у разі їх введення. Це пов'язано з невизначеністю щодо підтримки США.

Політика • 21 березня, 10:41 • 15668 перегляди

Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проєкту для виробництва зброї - NYT

Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.

Політика • 20 березня, 07:48 • 20148 перегляди

Ердоган прагне зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці квітня - Bloomberg

Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.

Новини Світу • 18 березня, 07:59 • 11440 перегляди

Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.

Війна • 16 березня, 20:42 • 19999 перегляди

Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.

Новини Світу • 16 березня, 06:30 • 26187 перегляди

Португалія розглядає можливість розширення допомоги Україні в межах ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ Португалії заявив про намір розширити підтримку України, координуючись із ЄС та НАТО. Країна готова збільшити допомогу в різних напрямках, включаючи програму F-16.

Політика • 14 березня, 11:56 • 11854 перегляди

Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.

Новини Світу • 14 березня, 08:45 • 14870 перегляди

Бельгія відклала передачу Україні 30 винищувачів F-16

Бельгія відклала передачу перших із 30 винищувачів F-16 Україні до кінця року через затримки поставок F-35 зі США. Поставки здійснюватимуться поступово протягом 3-4 років.

Війна • 21 лютого, 11:35 • 104575 перегляди

Грецькі винищувачі в Україні: Le Monde пише про ймовірність поставок F-16 Block 30, військові джерела спростовують

Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.

Політика • 17 лютого, 15:14 • 106739 перегляди

США планують надати Індії винищувачі F-35

Адміністрація Трампа оголосила про намір постачати Індії винищувачі F-35 Joint Strike Fighter. Це стало можливим завдяки зміцненню оборонних зв'язків між країнами, незважаючи на попередню залежність Індії від російського озброєння.

Новини Світу • 14 лютого, 02:23 • 29675 перегляди

На Алясці розбився F-35: що відомо про інцидент

На авіабазі Ейельсон у Фербенксі розбився винищувач F-35 під час тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися, його стан стабільний, а військові розпочали розслідування причин аварії.

Новини Світу • 29 січня, 02:39 • 34114 перегляди

Польський міністр розкрив, за якої умови Трамп зважатиме на позицію європейців щодо України

Міністр оборони Польщі заявив, що Європа має збільшити витрати на оборону для впливу на позицію США щодо України. Польща вже витрачає 4,7% ВВП на оборону та закуповує американське озброєння на $60 млрд.

Війна • 25 січня, 10:35 • 41896 перегляди

НАТО вперше піднімало у небо норвезькі F-35 у Польщі під час ракетної атаки рф по Україні

Два норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі, вперше піднялися в повітря для захисту польського повітряного простору. Це сталося 15 січня у відповідь на масовану ракетну атаку рф по Україні.

Війна • 16 січня, 21:09 • 34459 перегляди

Китай спустив на воду гігантський десантний корабель: подробиці

Китай представив новий десантний корабель Type 076 "Сичуань" з електромагнітною катапультою для запуску літаків. Корабель водотоннажністю 40 000 тонн може перевозити понад 1000 морських піхотинців та конкурує з військовою потужністю США.

Новини Світу • 28 грудня, 06:45 • 29365 перегляди

Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа

Уряд Данії оголосив про виділення понад 1,5 млрд доларів на оборону Гренландії. Рішення ухвалено після того, як Трамп знову заявив про необхідність США володіти арктичною територією.

Новини Світу • 24 грудня, 20:00 • 31550 перегляди

У Польщі розгорнули системи NASAMS для захисту ключового хабу військової допомоги для України

У польському Жешуві розгорнуто норвезькі зенітні системи NASAMS та направлено літаки F-35 для захисту логістичного центру. Місія триватиме до Великодня за участю 100 норвезьких військових.

Новини Світу • 20 грудня, 08:02 • 16813 перегляди

США розгортають F-35C Lightning II у Тихому океані після масштабних навчань Китаю

ВМС США направили авіаносець USS Carl Vinson з шістьма винищувачами F-35C Lightning II у Філіппінське море. Посилення військової присутності відбулося після масштабних навчань Китаю біля Тайваню за участю 90 кораблів.

Новини Світу • 16 грудня, 15:47 • 20808 перегляди

Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські літаки над Балтійським морем

Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.

Новини Світу • 9 грудня, 23:00 • 19219 перегляди

Китай прокоментував дозвіл США на далекобійні удари по рф: "якнайшвидше припинення вогню"

МЗС КНР закликає до припинення вогню після дозволу США на використання Україною далекобійних ракет. Пекін заперечує звинувачення ЄС щодо постачання дронів росії.

Війна • 18 листопада, 09:04 • 17697 перегляди

Британії успішно випробувала крилату ракету SPEAR з дальністю до 100 км

Британські військові успішно протестували керовану ракету SPEAR з дальністю до 100 км. Ракета призначена для F-35 і може знищувати системи ППО, кораблі, танки та інші цілі.

Новини Світу • 18 листопада, 04:00 • 21963 перегляди

Що приховує китайський винищувач-невидимка J-35A: порівняння з F-35

Китай представив свій новий винищувач-невидимку J-35A на авіасалоні в Чжухаї. Експерти відзначають, що реальні можливості літака залишаються "чорною скринькою", незважаючи на заявлені переваги конструкції.

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Румунія піднімала чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника

Румунія підняла 4 винищувачі після виявлення невідомого дрона, що порушив повітряний простір на 14 км у повіті Констанца. Жителям рекомендували сховатися, пілоти не змогли виявити безпілотник.

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