Lockheed Martin F-35 Lightning II

НАТО вперше піднімало у небо норвезькі F-35 у Польщі під час ракетної атаки рф по Україні

Два норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі, вперше піднялися в повітря для захисту польського повітряного простору. Це сталося 15 січня у відповідь на масовану ракетну атаку рф по Україні.