Lockheed Martin F-35 Lightning II

Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.
У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.
Прем'єр-міністр Бельгії та міністр оборони відвідають Київ, щоб висловити підтримку українцям.
Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.
Духовний радник Трампа Марк Бернс заявив, що українські солдати на передовій потребують танки, літаки та зброю ППО. Він наголосив, що саме Трамп надав Україні Джавеліни.
Країни ЄС збільшили закупівлі газу з рф на 18% у 2024 році, попри санкції. Єврокомісія планує представити план відмови від російських енергоносіїв.
Прем'єр-міністр Британії обговорив відправку винищувачів Typhoon в Україну для прикриття військ у разі їх введення. Це пов'язано з невизначеністю щодо підтримки США.
Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.
Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.
Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.
Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.
Міністр закордонних справ Португалії заявив про намір розширити підтримку України, координуючись із ЄС та НАТО. Країна готова збільшити допомогу в різних напрямках, включаючи програму F-16.
Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.
Бельгія відклала передачу перших із 30 винищувачів F-16 Україні до кінця року через затримки поставок F-35 зі США. Поставки здійснюватимуться поступово протягом 3-4 років.
Le Monde повідомляє про можливу передачу 32 винищувачів F-16 Block 30 з Греції в Україну, хоча грецькі джерела це заперечують. Паралельно у Британії триває прискорена підготовка українських пілотів для F-16.
Адміністрація Трампа оголосила про намір постачати Індії винищувачі F-35 Joint Strike Fighter. Це стало можливим завдяки зміцненню оборонних зв'язків між країнами, незважаючи на попередню залежність Індії від російського озброєння.
На авіабазі Ейельсон у Фербенксі розбився винищувач F-35 під час тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватися, його стан стабільний, а військові розпочали розслідування причин аварії.
Міністр оборони Польщі заявив, що Європа має збільшити витрати на оборону для впливу на позицію США щодо України. Польща вже витрачає 4,7% ВВП на оборону та закуповує американське озброєння на $60 млрд.
Два норвезькі винищувачі F-35, дислоковані в Польщі, вперше піднялися в повітря для захисту польського повітряного простору. Це сталося 15 січня у відповідь на масовану ракетну атаку рф по Україні.
Китай представив новий десантний корабель Type 076 "Сичуань" з електромагнітною катапультою для запуску літаків. Корабель водотоннажністю 40 000 тонн може перевозити понад 1000 морських піхотинців та конкурує з військовою потужністю США.
Уряд Данії оголосив про виділення понад 1,5 млрд доларів на оборону Гренландії. Рішення ухвалено після того, як Трамп знову заявив про необхідність США володіти арктичною територією.
У польському Жешуві розгорнуто норвезькі зенітні системи NASAMS та направлено літаки F-35 для захисту логістичного центру. Місія триватиме до Великодня за участю 100 норвезьких військових.
ВМС США направили авіаносець USS Carl Vinson з шістьма винищувачами F-35C Lightning II у Філіппінське море. Посилення військової присутності відбулося після масштабних навчань Китаю біля Тайваню за участю 90 кораблів.
Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.
МЗС КНР закликає до припинення вогню після дозволу США на використання Україною далекобійних ракет. Пекін заперечує звинувачення ЄС щодо постачання дронів росії.
Британські військові успішно протестували керовану ракету SPEAR з дальністю до 100 км. Ракета призначена для F-35 і може знищувати системи ППО, кораблі, танки та інші цілі.
Китай представив свій новий винищувач-невидимку J-35A на авіасалоні в Чжухаї. Експерти відзначають, що реальні можливості літака залишаються "чорною скринькою", незважаючи на заявлені переваги конструкції.
Румунія підняла 4 винищувачі після виявлення невідомого дрона, що порушив повітряний простір на 14 км у повіті Констанца. Жителям рекомендували сховатися, пілоти не змогли виявити безпілотник.