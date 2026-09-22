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Велика Британія допоможе Саудівській Аравії відбивати атаки хуситів: операція розпочнеться найближчим часом

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Лондон погодив військову підтримку Саудівській Аравії та дозаправку її літаків у повітрі. Операція триватиме кілька тижнів.

Велика Британія допоможе Саудівській Аравії відбивати атаки хуситів: операція розпочнеться найближчим часом

Велика Британія погодилася надати Саудівській Аравії військову підтримку для протидії атакам хуситів, зокрема дозаправлятиме саудівські бойові літаки в повітрі. Операція має розпочатися найближчими днями, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Ер-Ріяд офіційно звернувся до Лондона із запитом про військову допомогу. Після консультацій із міністрами оборони та закордонних справ він погодив дозаправку літаків, які виконуватимуть оборонні місії.

Очікується, що британська операція триватиме кілька тижнів. Лондон також планує закликати інші країни долучитися до підтримки Саудівської Аравії.

Хусити посилили атаки на Саудівську Аравію

За даними Bloomberg, британський уряд розраховує, що підтримка саудівських військових допоможе стабілізувати ситуацію та зменшити загрозу судноплавству через Баб-ель-Мандебську протоку – один із ключових маршрутів для контейнеровозів та нафтових танкерів.

Хусити атакували ракетами і дронами аеропорт Ер-Ріяда та нафтовий хаб Саудівської Аравії20.09.26, 04:58 • 19832 перегляди

Протягом останніх тижнів хусити здійснили низку ракетних і дронових атак на Саудівську Аравію, зокрема на міста, порти Червоного моря та енергетичну інфраструктуру. У суботу в Ер-Ріяді двічі оголошували повітряну тривогу, а один з ударів, за даними The Wall Street Journal, припав на паливні об'єкти головного аеропорту.

США наразі не оголошували про розширення військової підтримки Ер-Ріяда, окрім уже наданих розвідувальних даних. Водночас Держдепартамент повідомив Конгрес про план постачання Саудівській Аравії майже 50 винищувачів F-35.

Хусити заявили, що не атакуватимуть кораблі США у Червоному морі21.09.26, 01:38 • 4468 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Повітряна тривога
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Державний департамент США
Конгрес США
Bloomberg
Ер-Ріяд
Велика Британія
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки