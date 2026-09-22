Велика Британія допоможе Саудівській Аравії відбивати атаки хуситів: операція розпочнеться найближчим часом

Велика Британія погодилася надати Саудівській Аравії військову підтримку для протидії атакам хуситів, зокрема дозаправлятиме саудівські бойові літаки в повітрі. Операція має розпочатися найближчими днями, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Ер-Ріяд офіційно звернувся до Лондона із запитом про військову допомогу. Після консультацій із міністрами оборони та закордонних справ він погодив дозаправку літаків, які виконуватимуть оборонні місії.

Очікується, що британська операція триватиме кілька тижнів. Лондон також планує закликати інші країни долучитися до підтримки Саудівської Аравії.

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За даними Bloomberg, британський уряд розраховує, що підтримка саудівських військових допоможе стабілізувати ситуацію та зменшити загрозу судноплавству через Баб-ель-Мандебську протоку – один із ключових маршрутів для контейнеровозів та нафтових танкерів.

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Протягом останніх тижнів хусити здійснили низку ракетних і дронових атак на Саудівську Аравію, зокрема на міста, порти Червоного моря та енергетичну інфраструктуру. У суботу в Ер-Ріяді двічі оголошували повітряну тривогу, а один з ударів, за даними The Wall Street Journal, припав на паливні об'єкти головного аеропорту.

США наразі не оголошували про розширення військової підтримки Ер-Ріяда, окрім уже наданих розвідувальних даних. Водночас Держдепартамент повідомив Конгрес про план постачання Саудівській Аравії майже 50 винищувачів F-35.

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