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Великобритания поможет Саудовской Аравии отражать атаки хуситов: операция начнётся в ближайшее время

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Лондон согласовал военную поддержку Саудовской Аравии и дозаправку её самолётов в воздухе. Операция продлится несколько недель.

Великобритания поможет Саудовской Аравии отражать атаки хуситов: операция начнётся в ближайшее время

Великобритания согласилась оказать Саудовской Аравии военную поддержку для противодействия атакам хуситов, в частности будет дозаправлять саудовские боевые самолёты в воздухе. Операция должна начаться в ближайшие дни, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что Эр-Рияд официально обратился к Лондону с запросом о военной помощи. После консультаций с министрами обороны и иностранных дел он согласовал дозаправку самолётов, которые будут выполнять оборонительные миссии.

Ожидается, что британская операция продлится несколько недель. Лондон также планирует призвать другие страны присоединиться к поддержке Саудовской Аравии.

Хуситы усилили атаки на Саудовскую Аравию

По данным Bloomberg, британское правительство рассчитывает, что поддержка саудовских военных поможет стабилизировать ситуацию и снизить угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив — один из ключевых маршрутов для контейнеровозов и нефтяных танкеров.

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В течение последних недель хуситы осуществили ряд ракетных атак и атак с применением беспилотников на Саудовскую Аравию, в частности на города, порты Красного моря и энергетическую инфраструктуру. В субботу в Эр-Рияде дважды объявляли воздушную тревогу, а один из ударов, по данным The Wall Street Journal, пришёлся на топливные объекты главного аэропорта.

США пока не объявляли о расширении военной поддержки Эр-Рияда, за исключением уже предоставленных разведывательных данных. В то же время Госдепартамент сообщил Конгрессу о плане поставить Саудовской Аравии почти 50 истребителей F-35.

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Степан Гафтко

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