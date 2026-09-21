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Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобиль

Киев • УНН

 • 9318 просмотра

Украинский UAT.GYURZA-01 на базе Dodge RAM 5500 перевозит пятерых военнослужащих и почти 2 тонны груза. Пикап защищён по STANAG 4569.

Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобиль

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооруженным силам Украины бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP, передает УНН со ссылкой на Минобороны. 

Машина предназначена для перевозки личного состава, грузов и выполнения широкого спектра задач в районе боевых действий.

Украинский бронепикап UAT.GYURZA-01 для нужд Сил обороны

UAT.GYURZA-01 PICKUP изготовили на украинском оборонном предприятии, которое имеет многолетний опыт создания бронетехники для Сил обороны. 

Крупные, средние и малые бронемашины предприятия с 2022 года успешно выполняют военные миссии по защите суверенитета Украины.  

Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP спроектировали с учетом запросов военных, которым нужны максимально универсальные, надежные, выносливые и простые в эксплуатации бронемашины. 

Пикап подтвердил заявленные характеристики и широкие возможности. Машина пополнила существующий автопарк отечественных бронемашин. 

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Особенности и бронезащита нового пикапа на базе Dodge RAM 5500

Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP изготовили на базе одного из самых надежных и эффективных многофункциональных гражданских пикапов – Dodge RAM 5500. 

Отечественная бронемашина имеет свои особенности: 

  • противопульная и противоосколочная защита корпуса уровня 2 в соответствии со стандартом STANAG 4569;  
    • противоминная защита уровней 3a и 3b в соответствии со стандартом STANAG 4569;
      • высокий предел прочности кузова;  
        • надежные выносливые узлы;
          • понятный (гражданский) алгоритм управления;
            • доступность запчастей и расходных материалов;
              • высокие тактико-технические характеристики;
                • широкие логистические возможности.

                  Кроме того, UAT.GYURZA-01 PICKUP прост в обслуживании.

                  Тактико-технические характеристики UAT.GYURZA-01 PICKUP

                  Бронированный пикап весит немногим более 8 тонн, может перевозить 5 военнослужащих в полном снаряжении и почти 2 тонны груза. Развивает скорость до 110 км/ч. 

                  Запаса топлива хватает на 800 км пути по грунтовым дорогам и до 1000 км – по дорогам с твердым покрытием. 

                  Благодаря конструктивным особенностям пикап может преодолевать тяжелое бездорожье, чащи, заболоченную местность, трясину.  

                  Бортовые системы UAT.GYURZA-01 PICKUP для защиты и наблюдения

                  Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP оснащен инновационными системами защиты и наблюдения, необходимыми для выполнения военных миссий:  

                  • система внешнего наблюдения;
                    • система обзорная телевизионная;
                      • система радиоэлектронной защиты;
                        • система пожаротушения для кабины и моторного отсека;
                          • система вентиляции и кондиционирования воздуха;
                            • мощная лебедка. 

                              При необходимости машина может быть  дополнительно оборудована системой полуавтоматической подкачки шин, противоосколочным отбойником, фильтровентиляционной установкой и т. п. 

                              Напомним

                              Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины отечественный "Хамви" – бронеавтомобиль "Десна". Он имеет низкий силуэт, умеренный вес и исключительные внедорожные возможности.

                              Антонина Туманова

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