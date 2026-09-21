Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобиль
Киев • УНН
Украинский UAT.GYURZA-01 на базе Dodge RAM 5500 перевозит пятерых военнослужащих и почти 2 тонны груза. Пикап защищён по STANAG 4569.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооруженным силам Украины бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Машина предназначена для перевозки личного состава, грузов и выполнения широкого спектра задач в районе боевых действий.
Украинский бронепикап UAT.GYURZA-01 для нужд Сил обороны
UAT.GYURZA-01 PICKUP изготовили на украинском оборонном предприятии, которое имеет многолетний опыт создания бронетехники для Сил обороны.
Крупные, средние и малые бронемашины предприятия с 2022 года успешно выполняют военные миссии по защите суверенитета Украины.
Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP спроектировали с учетом запросов военных, которым нужны максимально универсальные, надежные, выносливые и простые в эксплуатации бронемашины.
Пикап подтвердил заявленные характеристики и широкие возможности. Машина пополнила существующий автопарк отечественных бронемашин.
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Особенности и бронезащита нового пикапа на базе Dodge RAM 5500
Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP изготовили на базе одного из самых надежных и эффективных многофункциональных гражданских пикапов – Dodge RAM 5500.
Отечественная бронемашина имеет свои особенности:
- противопульная и противоосколочная защита корпуса уровня 2 в соответствии со стандартом STANAG 4569;
- противоминная защита уровней 3a и 3b в соответствии со стандартом STANAG 4569;
- высокий предел прочности кузова;
- надежные выносливые узлы;
- понятный (гражданский) алгоритм управления;
- доступность запчастей и расходных материалов;
- высокие тактико-технические характеристики;
- широкие логистические возможности.
Кроме того, UAT.GYURZA-01 PICKUP прост в обслуживании.
Тактико-технические характеристики UAT.GYURZA-01 PICKUP
Бронированный пикап весит немногим более 8 тонн, может перевозить 5 военнослужащих в полном снаряжении и почти 2 тонны груза. Развивает скорость до 110 км/ч.
Запаса топлива хватает на 800 км пути по грунтовым дорогам и до 1000 км – по дорогам с твердым покрытием.
Благодаря конструктивным особенностям пикап может преодолевать тяжелое бездорожье, чащи, заболоченную местность, трясину.
Бортовые системы UAT.GYURZA-01 PICKUP для защиты и наблюдения
Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP оснащен инновационными системами защиты и наблюдения, необходимыми для выполнения военных миссий:
- система внешнего наблюдения;
- система обзорная телевизионная;
- система радиоэлектронной защиты;
- система пожаротушения для кабины и моторного отсека;
- система вентиляции и кондиционирования воздуха;
- мощная лебедка.
При необходимости машина может быть дополнительно оборудована системой полуавтоматической подкачки шин, противоосколочным отбойником, фильтровентиляционной установкой и т. п.
Напомним
Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины отечественный "Хамви" – бронеавтомобиль "Десна". Он имеет низкий силуэт, умеренный вес и исключительные внедорожные возможности.