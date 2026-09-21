Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобиль

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооруженным силам Украины бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Машина предназначена для перевозки личного состава, грузов и выполнения широкого спектра задач в районе боевых действий.

Украинский бронепикап UAT.GYURZA-01 для нужд Сил обороны

UAT.GYURZA-01 PICKUP изготовили на украинском оборонном предприятии, которое имеет многолетний опыт создания бронетехники для Сил обороны.

Крупные, средние и малые бронемашины предприятия с 2022 года успешно выполняют военные миссии по защите суверенитета Украины.

Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP спроектировали с учетом запросов военных, которым нужны максимально универсальные, надежные, выносливые и простые в эксплуатации бронемашины.

Пикап подтвердил заявленные характеристики и широкие возможности. Машина пополнила существующий автопарк отечественных бронемашин.

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Особенности и бронезащита нового пикапа на базе Dodge RAM 5500

Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP изготовили на базе одного из самых надежных и эффективных многофункциональных гражданских пикапов – Dodge RAM 5500.

Отечественная бронемашина имеет свои особенности:

противопульная и противоосколочная защита корпуса уровня 2 в соответствии со стандартом STANAG 4569;

противоминная защита уровней 3a и 3b в соответствии со стандартом STANAG 4569;

высокий предел прочности кузова;

надежные выносливые узлы;

понятный (гражданский) алгоритм управления;

доступность запчастей и расходных материалов;

высокие тактико-технические характеристики;

широкие логистические возможности.

Кроме того, UAT.GYURZA-01 PICKUP прост в обслуживании.

Тактико-технические характеристики UAT.GYURZA-01 PICKUP

Бронированный пикап весит немногим более 8 тонн, может перевозить 5 военнослужащих в полном снаряжении и почти 2 тонны груза. Развивает скорость до 110 км/ч.

Запаса топлива хватает на 800 км пути по грунтовым дорогам и до 1000 км – по дорогам с твердым покрытием.

Благодаря конструктивным особенностям пикап может преодолевать тяжелое бездорожье, чащи, заболоченную местность, трясину.

Бортовые системы UAT.GYURZA-01 PICKUP для защиты и наблюдения

Бронепикап UAT.GYURZA-01 PICKUP оснащен инновационными системами защиты и наблюдения, необходимыми для выполнения военных миссий:

система внешнего наблюдения;

система обзорная телевизионная;

система радиоэлектронной защиты;

система пожаротушения для кабины и моторного отсека;

система вентиляции и кондиционирования воздуха;

мощная лебедка.

При необходимости машина может быть дополнительно оборудована системой полуавтоматической подкачки шин, противоосколочным отбойником, фильтровентиляционной установкой и т. п.

Напомним

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины отечественный "Хамви" – бронеавтомобиль "Десна". Он имеет низкий силуэт, умеренный вес и исключительные внедорожные возможности.