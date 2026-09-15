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БПЛА «Орлан»: характеристики, виды и опасности

Киев • УНН

 • 104758 просмотра

Российский «Орлан-10» находится в воздухе до 16 часов и ведёт разведку, радиоэлектронную борьбу и корректировку огня. Его сложно обнаружить и сбить.

БПЛА «Орлан»: характеристики, виды и опасности

Российский "Орлан-10" является одним из основных разведывательных БПЛА армии рф. Аппарат с размахом крыла 3,1 м может использовать оптические и тепловизионные камеры, средства РЭБ и ретрансляторы связи, а в воздухе способен находиться до 16 часов. УНН рассказывает о характеристиках дрона и о том, какую опасность он несёт.

Детали

"Орлан-10" — это российский многоцелевой (для решения военных и гражданских задач) беспилотный летательный аппарат, разработанный ООО "Специальный технологический центр", находящимся в санкт-петербурге, и активно используемый российскими вооружёнными силами — прежде всего для разведки и корректировки огня.

Разработан в 2010 году. Серийно производится с 2012 года, с тех пор претерпел несколько модификаций. С 2022 года россия использует эти беспилотники в войне против Украины.

Характеристики БПЛА

Российский дрон имеет следующие характеристики:

  • размах крыла: 3,1 м;
    • длина фюзеляжа: 1,8 м;
      • масса пустого дрона — 12,5 кг;
        • полезная нагрузка: до 5 кг (оптические камеры, тепловизоры, передатчики и т. п.);
          • взлётная масса: до 18 кг;
            • дальность полёта: до 120 км (в новых версиях до 600 км с ретрансляцией);
              • время пребывания в воздухе: до 16 часов;
                • максимальная высота полёта: 5 км над уровнем моря;
                  • скорость аппарата: 90–150 км/ч;
                    • взлёт: с катапульты;
                      • посадка: с парашютом.

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                        Состав комплекса

                        "Орлан-10" предназначен для разведки, радиоэлектронной борьбы и других задач, то есть это не ударный дрон. Он рассчитан на полевое использование и способен работать в удалённых районах без постоянной инфраструктуры.

                        В стандартный комплект входят:

                        • до четырёх беспилотных летательных аппаратов “Орлан-10” (для работы поочерёдно или одновременно);
                          • пульт управления (на базе ноутбука или защищённого планшета в кейсе, может размещаться в автомобиле);
                            • наземная антенная система (для приёма видео, телеметрии и дистанционного управления аппаратом);
                              • катапульта (пневматическая или механическая) для запуска дрона с грунтовой площадки;
                                • складные мачты, средства связи, аккумуляторы и комплект запчастей для обслуживания.

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                                  "Орлан-10" способен нести различное оборудование в зависимости от задач. Это могут быть оптические и цифровые камеры для фото- и видеонаблюдения (в том числе Full HD и с возможностью зумирования), ИК-камеры и тепловизоры, позволяющие обнаруживать технику и людей ночью или в тумане. Также беспилотник несёт радиопеленгаторы и средства РЭБ, которые используют для обнаружения источников связи, наведения огня и подавления сигналов, а также передатчики связи и ретрансляторы, обеспечивающие связь между подразделениями в сложном рельефе.

                                  БПЛА продолжают оставаться довольно опасным фактором на поле боя. Баражируя над позициями, этот дрон может определить координаты целей, а во время артиллерийского налёта осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.

                                  Для разведки тыловых позиций "Орлан-10" может использоваться в автономном режиме, когда дрон летит по заданному маршруту по GPS-координатам и ведёт запись во внутреннюю память.

                                  "Орлан-10", как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить. Именно поэтому разработчики по всему миру до сих пор находятся в поисках надёжного средства борьбы с дронами такого класса. Поэтому пока используется комбинация мер противодействия со станций радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.

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                                  Павел Башинский

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                                  Орлан-10
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