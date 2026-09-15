БПЛА «Орлан»: характеристики, виды и опасности
Киев • УНН
Российский «Орлан-10» находится в воздухе до 16 часов и ведёт разведку, радиоэлектронную борьбу и корректировку огня. Его сложно обнаружить и сбить.
Российский "Орлан-10" является одним из основных разведывательных БПЛА армии рф. Аппарат с размахом крыла 3,1 м может использовать оптические и тепловизионные камеры, средства РЭБ и ретрансляторы связи, а в воздухе способен находиться до 16 часов. УНН рассказывает о характеристиках дрона и о том, какую опасность он несёт.
Детали
"Орлан-10" — это российский многоцелевой (для решения военных и гражданских задач) беспилотный летательный аппарат, разработанный ООО "Специальный технологический центр", находящимся в санкт-петербурге, и активно используемый российскими вооружёнными силами — прежде всего для разведки и корректировки огня.
Разработан в 2010 году. Серийно производится с 2012 года, с тех пор претерпел несколько модификаций. С 2022 года россия использует эти беспилотники в войне против Украины.
Характеристики БПЛА
Российский дрон имеет следующие характеристики:
- размах крыла: 3,1 м;
- длина фюзеляжа: 1,8 м;
- масса пустого дрона — 12,5 кг;
- полезная нагрузка: до 5 кг (оптические камеры, тепловизоры,
передатчики и т. п.);
- взлётная масса: до 18 кг;
- дальность полёта: до 120 км (в новых версиях до 600 км с
ретрансляцией);
- время пребывания в воздухе: до 16 часов;
- максимальная высота полёта: 5 км над уровнем моря;
- скорость аппарата: 90–150 км/ч;
- взлёт: с катапульты;
- посадка: с парашютом.
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Состав комплекса
"Орлан-10" предназначен для разведки, радиоэлектронной борьбы и других задач, то есть это не ударный дрон. Он рассчитан на полевое использование и способен работать в удалённых районах без постоянной инфраструктуры.
В стандартный комплект входят:
- до четырёх беспилотных летательных аппаратов “Орлан-10” (для
работы поочерёдно или одновременно);
- пульт управления (на базе ноутбука или защищённого планшета в
кейсе, может размещаться в автомобиле);
- наземная антенная система (для приёма видео, телеметрии и
дистанционного управления аппаратом);
- катапульта (пневматическая или механическая) для запуска дрона с
грунтовой площадки;
- складные мачты, средства связи, аккумуляторы и комплект
запчастей для обслуживания.
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"Орлан-10" способен нести различное оборудование в зависимости от задач. Это могут быть оптические и цифровые камеры для фото- и видеонаблюдения (в том числе Full HD и с возможностью зумирования), ИК-камеры и тепловизоры, позволяющие обнаруживать технику и людей ночью или в тумане. Также беспилотник несёт радиопеленгаторы и средства РЭБ, которые используют для обнаружения источников связи, наведения огня и подавления сигналов, а также передатчики связи и ретрансляторы, обеспечивающие связь между подразделениями в сложном рельефе.
БПЛА продолжают оставаться довольно опасным фактором на поле боя. Баражируя над позициями, этот дрон может определить координаты целей, а во время артиллерийского налёта осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.
Для разведки тыловых позиций "Орлан-10" может использоваться в автономном режиме, когда дрон летит по заданному маршруту по GPS-координатам и ведёт запись во внутреннюю память.
"Орлан-10", как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить. Именно поэтому разработчики по всему миру до сих пор находятся в поисках надёжного средства борьбы с дронами такого класса. Поэтому пока используется комбинация мер противодействия со станций радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.
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