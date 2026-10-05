Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива

Украина могла получить от Чехии лёгкие боевые самолёты L-159 для борьбы с российскими беспилотниками, в частности реактивными «Шахедами». Однако передача так и не состоялась из-за позиции чешской армии и смены правительства страны, сообщает Defense Express со ссылкой на Defence24, пишет УНН.

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В 2025 году Чехия рассматривала возможность передать Украине неназванное количество L-159, профинансировав это через европейскую программу SAFE. Идея возникла после того, как выяснилось, что из 24 имеющихся в Чехии самолётов этого типа лишь часть находилась в боеспособном состоянии.

Первым препятствием стала позиция чешской армии, которая не смогла чётко зафиксировать готовность отказаться от части L-159 в пользу Украины. Окончательно ситуация изменилась после парламентских выборов в Чехии и прихода к власти правительства Андрея Бабиша, которое в начале 2026 года отказалось от передачи самолётов.

Заменой могут стать более новые L-39NG Skyfox

В январе Чехия предложила другой вариант — поставку Украине новых учебно-боевых L-39NG Skyfox, которые также можно использовать для перехвата российских дронов, в частности реактивных.

Тогда речь шла о том, что при условии заказа в начале 2026 года первые самолёты могли бы поступить Украине уже в начале 2027 года.

Однако по состоянию на октябрь 2026 года публичной информации об оформлении такого заказа нет. Поэтому пока неизвестно, получит ли Украина L-39NG Skyfox в качестве альтернативы чешским L-159.

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