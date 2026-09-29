Украина будет производить ракеты Aster 30 для одной из самых мощных систем ПВО Европы

Украина планирует локализовать производство зенитных ракет Aster 30 для комплексов SAMP/T, тогда как новейшая версия этой системы SAMP/T NG стала фаворитом во время поиска Швейцарией дополнительной дальнобойной ПВО. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на швейцарский RTS, пишет УНН.

Детали

Швейцария ищет альтернативу уже заказанным американским Patriot, поставок которых придется ждать ориентировочно 5–7 лет. Стране нужна система большой дальности, способная, в частности, противодействовать баллистическим ракетам.

Оценка возможных вариантов уже завершена, а окончательное решение должен принять Федеральный совет Швейцарии. По данным RTS, фаворитом является франко-итальянский SAMP/T NG от консорциума Eurosam.

Ракеты для SAMP/T будут производить и в Украине

На закупку дополнительной системы ПВО Швейцария планирует потратить 5 млрд франков — около 5,3 млрд евро. Среди конкурентов SAMP/T NG рассматриваются южнокорейские KM-SAM II и L-SAM, а также израильские Barak MX и David's Sling.

Украина может столкнуться с нехваткой ракет для новых SAMP/T NG

Одним из слабых мест SAMP/T остаются объемы производства ракет. В то же время ракеты Aster 30 планируют локализовать в Украине, хотя пока неизвестно, какие именно объемы производства сможет обеспечить украинская сторона.

В Defense Express отмечают, что в пользу SAMP/T NG для Швейцарии могут сыграть географическая близость европейских производителей и заявленные Eurosam относительно быстрые темпы поставок. Когда именно страна сможет получить первые комплексы в случае их выбора, пока неизвестно.

Союзники рассматривают возможность быстрой поставки Украине систем Patriot — СМИ