Корабль Starship совершил свой первый орбитальный полёт, выведя на орбиту спутники Starlink

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В понедельник гигантская ракета Starship компании SpaceX впервые достигла орбиты и вывела на неё новые спутники Starlink, преодолев важные этапы несмотря на сбой в работе двигателя на раннем этапе и решение сократить продолжительность миссии на семь часов, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Миссия должна была длиться 10 часов, но после возникновения проблем с двигателем её сократили до трёх часов. Этот полёт со стартовой площадки в Техасе стал четырнадцатым для ракеты с 2023 года; компания Илона Маска планирует начать её регулярную эксплуатацию уже в этом году.

В отличие от предыдущих полётов Starship, миссия в понедельник была не только ответственным испытанием ракеты нового поколения, но и рабочим заданием по выводу на орбиту спутников Starlink стоимостью в миллионы долларов. Это сделало её первой приносящей прибыль миссией Starship, хотя окончательная конструкция корабля всё ещё находится на стадии разработки.

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Акции SpaceX, которые ранее выросли почти на 9% по сравнению с ценой во время IPO, в понедельник снизились примерно на 1%. Значительная часть рыночной стоимости SpaceX и доверия инвесторов к компании (которую по состоянию на закрытие торгов в пятницу оценивали в 2 триллиона долларов) зависит от успеха Starship — первого в мире полностью многоразового космического корабля.

Беспилотный аппарат высотой с 40-этажный дом, состоящий из ракеты-носителя Super Heavy и установленной на ней основной верхней ступени (собственно корабля Starship), стартовал с комплекса SpaceX Starbase на побережье Мексиканского залива недалеко от города Браунсвилл.

Ракета-носитель Super Heavy вывела верхнюю ступень Starship в космос, после чего сама вернулась в воды Мексиканского залива, совершив управляемое приводнение (предыдущие две попытки посадки носителя завершились жёсткими ударами о поверхность). По сообщению SpaceX, во время снижения носителя некоторые его двигатели прекратили работу.

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После выхода в космос один из трёх главных двигателей Starship отключился преждевременно; из-за этого представитель SpaceX Дэн Гуот во время прямой трансляции миссии объявил, что корабль не сможет выйти на орбиту.

"Команда решила не выходить на орбиту", — сообщил Гуот. Однако через несколько минут Уо (Huot) изменил решение после того, как инженеры сообщили: аппарат всё ещё может попытаться запустить другие бортовые двигатели, чтобы выйти на орбиту, — что Starship успешно и сделал вскоре после этого.

Добавим

Оказавшись на орбите, Starship поочерёдно развернул 26 спутников Starlink нового поколения на высоте примерно 269 км (161 миля), что стало первым случаем развёртывания полезной нагрузки этим кораблём на орбите.

"Все 26 рабочих спутников Starlink V3 развёрнуты, они функционируют в штатном режиме", — написал Маск в социальной сети X.

"Вывод всех 26 спутников Starlink V3 на целевую орбиту — это огромное достижение, особенно учитывая, что это первый коммерческий полёт Starship, приносящий прибыль", — отметил Дин Слейден, менеджер по контролю качества и аэрокосмический инженер компании Accu Components. "Но с инженерной точки зрения самым интересным моментом стало то, как команда справилась с отказом двигателя во время подъёма".

Издание отмечает, что проблемы с двигателями возникали и во время некоторых предыдущих суборбитальных полётов Starship; это давняя проблема программы, касающаяся критически важного аспекта — способности ракеты маневрировать в космосе. Хотя эта функция менее важна для вывода спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, она имеет решающее значение для будущих задач Starship, в частности для доставки астронавтов NASA на Луну.

Джаред Айзекман поздравил SpaceX в социальной сети X с тем, что компании удалось "вывести корабль на орбиту и безопасно, ответственно и, что особенно важно, вдохновляюще выполнить каждый этап полёта".

Управляемый спуск Starship в воды Тихого океана — на 7 часов раньше запланированного времени — завершился манёвром двигателей, развернувшим аппарат в вертикальное положение для приводнения носовой частью вверх. В момент касания поверхности океана основание ракеты охватило пламя; впоследствии она опрокинулась на бок, после чего произошёл мощный взрыв с образованием большого огненного шара. Компания не планировала возвращать и повторно использовать космический корабль после завершения миссии.

Контекст

Starship был создан для более частого запуска спутников Starlink компании SpaceX и выполнения будущих миссий NASA на Луне. Выход на орбиту — ключевой показатель успешности любой новой ракеты, предназначенной для доставки грузов в космос, — стал для Starship долгожданным достижением. Маск в своё время прогнозировал, что это произойдёт ещё в 2022 году, а запуск спутников — в 2023-м.

Все 13 предыдущих испытательных полётов Starship, проводившихся с 2023 года, ограничивались суборбитальным пространством в рамках кампании по разработке, которая продолжается почти десять лет и обошлась SpaceX более чем в 15 миллиардов долларов. Маск заявил, что в будущем планирует осуществлять сотни или даже тысячи полётов Starship в год — темпы запусков, беспрецедентные для космической отрасли.

"До полётов Starship с интервалом в один час осталось 2–3 года", — написал Маск в социальной сети X в воскресенье.