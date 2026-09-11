SpaceX провела засекреченный запуск для Космических сил США

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 в рамках секретной миссии USSF-153 для Космических сил США. Старт состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американские СМИ.

Детали

После вывода полезной нагрузки на орбиту первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю. Она совершила посадку на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Подробности USSF-153 засекречены, поэтому официальной информации о предназначении выведенных аппаратов нет. Предполагается, что миссия могла предусматривать запуск спутников для нужд правительства США, созданных на базе платформы Starshield от SpaceX.

Starshield использует технологии спутниковой системы Starlink, однако ориентирована на выполнение задач в сфере национальной безопасности США.

USSF-153 стала уже пятой миссией SpaceX с начала года, проведённой в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов.

Частный аппарат приблизился к обречённому телескопу NASA, но спасти его уже не смог