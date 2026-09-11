SpaceX провела засекречений запуск для Космічних сил США

Компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 у межах секретної місії USSF-153 для Космічних сил США. Старт відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомляє УНН із посиланням на американські ЗМІ.

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Після виведення корисного навантаження на орбіту перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю. Він здійснив посадку на безпілотну морську платформу Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Подробиці USSF-153 засекречені, тому офіційної інформації про призначення виведених апаратів немає. Припускається, що місія могла передбачати запуск супутників для потреб уряду США, створених на базі платформи Starshield від SpaceX.

Starshield використовує технології супутникової системи Starlink, однак орієнтована на виконання завдань у сфері національної безпеки США.

USSF-153 стала вже п'ятою місією SpaceX з початку року, проведеною в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

Приватний апарат наблизився до приреченого телескопа NASA, але врятувати його вже не зміг