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Техніка

SpaceX провела засекречений запуск для Космічних сил США

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Falcon 9 вивела секретне корисне навантаження з бази Ванденберг. Її перший ступінь успішно сів на морську платформу в Тихому океані.

SpaceX провела засекречений запуск для Космічних сил США

Компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 у межах секретної місії USSF-153 для Космічних сил США. Старт відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомляє УНН із посиланням на американські ЗМІ.

Деталі

Після виведення корисного навантаження на орбіту перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю. Він здійснив посадку на безпілотну морську платформу Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Подробиці USSF-153 засекречені, тому офіційної інформації про призначення виведених апаратів немає. Припускається, що місія могла передбачати запуск супутників для потреб уряду США, створених на базі платформи Starshield від SpaceX.

Starshield використовує технології супутникової системи Starlink, однак орієнтована на виконання завдань у сфері національної безпеки США.

USSF-153 стала вже п'ятою місією SpaceX з початку року, проведеною в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

Приватний апарат наблизився до приреченого телескопа NASA, але врятувати його вже не зміг05.09.26, 05:40 • 11230 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Starlink
Космічні сили США
SpaceX
Каліфорнія
Falcon 9
Сполучені Штати Америки