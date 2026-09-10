Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС
Київ • УНН
Єврокомісія почала переговори про підключення України до GOVSATCOM та майбутньої мережі IRIS². Умови й терміни ще узгоджують.
Європейська комісія розпочала переговори з Україною щодо приєднання до захищених супутникових комунікаційних систем ЄС. Йдеться, зокрема, про GOVSATCOM та майбутню супутникову мережу IRIS², повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Приєднання дозволить Україні отримати доступ до захищеного супутникового зв'язку Євросоюзу, який призначений насамперед для урядових і безпекових потреб. У перспективі це також дасть можливість українським та європейським військовим використовувати спільну систему захищених комунікацій.
Україну можуть підключити до IRIS²
IRIS² – майбутнє захищене супутникове угруповання ЄС, яке Брюссель розвиває для зменшення залежності від неєвропейських систем зв'язку та забезпечення урядових, оборонних і критично важливих комунікацій.
"Кілька було дуже непоганих": Зеленський розповів про нові ідеї від США щодо миру в Україні08.09.26, 15:06 • 3761 перегляд
Паралельно Україна веде переговори про участь у GOVSATCOM – системі, яка об'єднує наявні захищені супутникові ресурси країн ЄС та забезпечує зв'язком державні структури у кризових ситуаціях.
Початок переговорів відкриває шлях до інтеграції України в європейську інфраструктуру захищеного супутникового зв'язку. Остаточні умови та терміни приєднання сторони ще мають узгодити.
Канада готує українських пілотів для західних винищувачів: Зеленський назвав кількість10.09.26, 22:25 • 1198 переглядiв