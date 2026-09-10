Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС

Європейська комісія розпочала переговори з Україною щодо приєднання до захищених супутникових комунікаційних систем ЄС. Йдеться, зокрема, про GOVSATCOM та майбутню супутникову мережу IRIS², повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Приєднання дозволить Україні отримати доступ до захищеного супутникового зв'язку Євросоюзу, який призначений насамперед для урядових і безпекових потреб. У перспективі це також дасть можливість українським та європейським військовим використовувати спільну систему захищених комунікацій.

Україну можуть підключити до IRIS²

IRIS² – майбутнє захищене супутникове угруповання ЄС, яке Брюссель розвиває для зменшення залежності від неєвропейських систем зв'язку та забезпечення урядових, оборонних і критично важливих комунікацій.

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Паралельно Україна веде переговори про участь у GOVSATCOM – системі, яка об'єднує наявні захищені супутникові ресурси країн ЄС та забезпечує зв'язком державні структури у кризових ситуаціях.

Початок переговорів відкриває шлях до інтеграції України в європейську інфраструктуру захищеного супутникового зв'язку. Остаточні умови та терміни приєднання сторони ще мають узгодити.

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