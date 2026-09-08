"Кілька було дуже непоганих": Зеленський розповів про нові ідеї від США щодо миру в Україні

Під час переговорів української та американської делегацій вдалося напрацювати кілька нових ідей щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа 8 вересня, передає УНН.

За його словами, частина пропозицій є "непоганими" та "достойними", однак говорити про конкретний результат поки зарано.

Що стосується пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей? Я вам скажу відверто: дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних

Президент зазначив, що наразі невідомо, чи вдасться перетворити ці пропозиції на дієві рішення. Водночас українська сторона має намір продовжити роботу зі Сполученими Штатами та детально опрацювати запропоновані ідеї.

І чи вийде їх актуалізувати і зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю. Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, і наше бачення, нашу реакцію на ці ідеї – факт

За словами Зеленського, українська сторона поки не готова публічно розкривати зміст нових пропозицій. Він пояснив це домовленістю зі США спочатку спільно опрацювати відповідні ідеї, визначити позицію України та лише після цього повідомляти про результати.

Я не можу сказати зараз вільно в медійному просторі, сказати ці ідеї, тому що ми думали з американцями: спочатку ми попрацюємо над цим, а вже потім будемо комунікувати