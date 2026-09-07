Кабмін знову подав до ВР пакет законопроєктів про скасування пільг на посилки до 150 євро

Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Документи передбачають скасувати податкову пільгу на посилки до 150 євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає УНН.

Сьогодні, 7 вересня, Кабінет міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Пакет законопроєктів формує цілісну правову базу для запровадження в Україні таких самих правил оподаткування електронної торгівлі, що вже діють у Євросоюзі - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Мінфіні, документами пропонується запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро; запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро; запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро; зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС.

Доповнення

У вівторок, 1 вересня, Верховна Рада вкотре провалила голосування за законопроєкти, які скасовують податкову пільгу на посилки до 150 євро. Мова йде про два законопроєкти - №15460 та №15112-д.

Законопроєкт №15460 вносив зміни до Митного кодексу України (регулює митні процедури, правила оформлення на кордоні та поріг у 150 євро для ввізного мита).

Відповідно до законопроєкту, передбачалося запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро.

Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро.

Водночас приватні безплатні подарунки вартістю до 45 євро й передбачалося, що і надалі не оподатковуватимуться. Нові правила не поширюватимуться на дистанційний продаж алкоголю та тютюну.

Мали б запровадитися вимоги до обліку маркетплейсів, їх представників в Україні (для маркетплейсів-нерезидентів) та спеціальна гарантія для застосування схеми дистанційного продажу.

Для адаптації поштових операторів, експрес-перевізників та маркетплейсів передбачено перехідний період. Протягом першого року за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ для посилок до 150 євро, адміністративна відповідальність не застосовуватиметься – за умови повної сплати самого податку.

Законопроєкт №15112-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість".

Документ мав внести зміни до Податкового кодексу України (саме він встановлює правила нарахування та сплати ПДВ на електронну торгівлю й посилки).

Як зазначили у Мінфіні, проєкти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень.

Доопрацьований законопроєкт №15460 майже не зазнав змін, а от проєкт закону №16051, який був схвалений урядом замість №15112-д, зазнав деяких змін.

Зокрема, він, крім норм, які були визначені проєктом закону №15112-д, передбачає приведення норм щодо публічних діячів (ПЕП) у відповідність до узгодженої з ЄС редакції.

Так, згідно з законопроєктом, у разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, банки зобов’язані продовжувати враховувати її триваючі ризики, протягом не менше дванадцяти місяців з дня, наступного за днем припинення такою особою виконання визначних публічних функцій.

При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема:

рівень впливу, що особа може ще мати;

обсяг повноважень, якими вона була наділена;

зв’язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.

Після спливу не менше дванадцяти місяців з дня припинення виконання особою визначних публічних функцій суб’єкт первинного фінансового моніторингу має продовжувати вживати заходів до моменту встановлення, що ділові відносини з такою особою не становлять ризики, властиві політично значущим особам.

Також змінено запропоновані строки набрання чинності: норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Раніше передбачалося, що вони запрацюють з 1 січня 2027 року.

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Зазначимо, 9 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт (№15111-д) про оподаткування цифрових платформ. 11 червня його підписав голова ВР Руслан Стефанчук, а 12 червня він був відправлений на підпис Президенту Володимиру Зеленському, і відтоді документ "завис" у глави держави.

Справа в тому, що до документа у другому читанні було подано норму, яка передбачає зміни до системи фінансового моніторингу політично значущих осіб. Її в проєкт включив профільний комітет, а згодом підтримала сесійна зала.

До PEP належать чинні та колишні топпосадовці: від народних депутатів, міністрів та президента до очільників правоохоронних органів, членів правління НБУ та послів.

Законопроєкт №16051 передбачає виключити керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України та працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу банку, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі з переліку публічних діячів.

Відповідно до законодавства, щодо ПЕПів, їхніх близьких родичів та бізнес-партнерів банки та інші фінансові компанії зобов'язані здійснювати посилений фінансовий моніторинг.

Статус PEP – довічний. Водночас посилений фінмоніторинг діє впродовж перебування особи на топпосаді та 12 місяців після її звільнення. Проте банки та інші фінустанови можуть продовжувати посилено перевіряти ПЕПа, якщо вважатимуть, що він залишається ризиковим.

Правки, внесені до законопроєкту, запроваджують покарання для банків, які вирішать продовжувати посилену перевірку операцій ПЕП після 12 місяців з моменту звільнення з топпосади.

За інформацією деяких нардепів, саме через цю правку Зеленський досі і не підписав зазначений законопроєкт.

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