Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-9
Київ • УНН
Fire Point на виставці MSPO 2026 у Польщі представить повнорозмірні зразки FP-5 "Фламінго", а також обговорить з європейськими партнерами проєкт Freyja.
На Міжнародній виставці оборонної промисловості Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego у польському Кельце українська компанія Fire Point покаже повнорозмірні зразки крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та балістичних ракет FP-7 та FP-9. Про це повідомили в компанії , пише УНН.
Деталі
34-та Міжнародна виставка оборонної промисловості Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego у Польщі пройде з 8 по 11 вересня. Цьогорічна MSPO стане найбільшою за всю історію виставки, організатори очікують понад 1000 учасників із 40 країн. Вперше експозиція займе й новий павільйон Targi Kielce площею 15 500 м². Виставка проходить у співпраці з Міністерством національної оборони Польщі та щороку збирає у Кельце представників урядів, військових структур і оборонної промисловості з десятків країн.
Для Fire Point це можливість долучитися до діалогу про те, якою має бути оборона в умовах, коли характер війни змінюється швидше, ніж традиційні цикли розробки та закупівлі озброєння. Україна вже живе в цій реальності. Масовані ракетні й дронові атаки, робота в умовах активної РЕБ, постійна зміна тактики противника та необхідність завдавати далекобійних ударів змушують українських виробників швидко адаптувати технології й скорочувати шлях від ідеї до реального застосування. Саме цей досвід Fire Point представить у Кельце
На стенді українська оборонно-технологічна компанія Fire Point покаже повнорозмірні зразки далекобійного БпЛА FP-1, крилатої ракети FP-5 "Фламінго", а також балістичних ракет FP-7 та FP-9.
Окрім того, на MSPO Fire Point продовжить розмову з європейськими партнерами про проєкт Freyja – пан’європейський антибалістичний щит, головним архітектором та інтегратором якого є компанія.
Саме тому для Fire Point MSPO – це передусім про переговори, технологічну кооперацію та партнерства, з яких можуть вирости нові спільні оборонні спроможності. Кельце – одне з місць, де розмови переростають у співпрацю
Додамо
На міжнародній виставці MSPO 2026 у польському Кельце Україну представлятимуть щонайменше 25 компаній. Українські виробники покажуть ударні й розвідувальні дрони, засоби радіоелектронної боротьби, системи зв’язку, кібербезпеки та інші оборонні розробки.
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Нагадаємо
FP-5 "Фламінго" - це сучасна наземна система БПЛА/крилата ракета, розроблена для доставки заданого бойового навантаження до 1150 кг для ураження наземних цілей з фіксованими топографічними координатами на дальності до 3000 км, як вдень, так і вночі. Ракета здатна вразити ціль навіть в умовах активних радіоелектронних перешкод.