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Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися

Київ • УНН

 • 2550 перегляди

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово 19 400 грн на опалення. Заяви приймають до 30 жовтня.

Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися

Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 грн на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, пише УНН.

Це підтримка для українців, які найбільше її потребують: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини

- повідомив Корецький.

За його словами, для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій, зокрема, частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. 

Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту

- додав прем'єр.

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Ольга Розгон

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