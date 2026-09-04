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Уряд спрямовує 33,6 млрд гривень на виплати військовим та членам їх сімей

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Кабмін перерозподіляє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та їхнім сім’ям. 25,9 млрд підуть на забезпечення у вересні, 7,7 млрд - на допомогу.

Уряд спрямовує 33,6 млрд гривень на виплати військовим та членам їх сімей

Кабінет міністрів перерозподіляє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та членам їх сімей, зокрема грошового забезпечення та одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН. 

25,9 млрд гривень підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у вересні. Ще 7,7 млрд гривень - на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця

- повідомив Корецький.

Він наголосив, що виплати захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами - безумовний пріоритет держави.

Нагадаємо

Прем'єр Сергій Корецький зібрав окрему нараду з секретарем РНБО, міністром фінансів, а також - представниками силових органів. Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. 

Павло Башинський

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