Уряд спрямовує 33,6 млрд гривень на виплати військовим та членам їх сімей
Київ • УНН
Кабмін перерозподіляє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та їхнім сім’ям. 25,9 млрд підуть на забезпечення у вересні, 7,7 млрд - на допомогу.
Кабінет міністрів перерозподіляє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та членам їх сімей, зокрема грошового забезпечення та одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
25,9 млрд гривень підуть на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у вересні. Ще 7,7 млрд гривень - на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця
Він наголосив, що виплати захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами - безумовний пріоритет держави.
Нагадаємо
Прем'єр Сергій Корецький зібрав окрему нараду з секретарем РНБО, міністром фінансів, а також - представниками силових органів. Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року.